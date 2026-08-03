It’s no secret rural healthcare options have become few and far between. Since the COVID-19 pandemic, several hospitals and rural healthcare clinics have closed their doors.
But not in Tallapoosa County.
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