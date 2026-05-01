The Alabama Community College System and the Alabama Association of Resource Conservation and Development Councils are jointly offering $100,000 in scholarships for Alabama residents interested in pursuing high-demand careers in the aviation and construction industry at an ACCS institution.

Applications for the ‘Building Futures: Enhancing Lives with Scholarships’ will officially be accepted starting May 4. This initiative will award $2,000 scholarships to only 50 students enrolled in an eligible program at an Alabama community college. The scholarships cover tuition, books and fees to help traditional, non-traditional and Veteran students gain job-ready skills.