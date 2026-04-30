The road to the blue map continues and the pool narrows, meaning some of the best baseball teams in the state are making their case to advance. The Benjamin Russell baseball team is no different.
After a stellar opening series against Brookwood, the Wildcats advance to the second round to face off against ranked Spain Park (29-7). In the final Alabama Sports Writers Association rankings, Spain Park was named the No. 2 team in Class 6A — just behind Homewood, which is slated at No. 1.
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