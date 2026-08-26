There is only so much one can accomplish when you’re missing two of your star players from the lineup. And the Benjamin Russell volleyball team can attest to that after Monday night.

It was already hinted throughout the offseason that the Wildcats were going to be led by the trio of Amari Cunningham, Ka’Mariya Banks and Gabby McKinney in the front row. But heading into the Wildcats second game of the season against Horseshoe Bend, McKinney was the only one left standing.

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell outside hitter Gabby McKinney blocks an attempt by Horseshoe Bend's Harper Hunter on Monday. The Wildcats fell 3-1 to the opposing Generals.