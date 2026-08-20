After some back-and-forth and just a 4-1 vote of the City of Alexander City City Council, Thomas “Tom” Goree Jr. has been appointed the new city attorney.
He will follow in the footsteps of Larkin Radney, who is officially retiring from the post at the end of August.
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