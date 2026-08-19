A much-debated federal program has also been widely debated around Tallapoosa County after two local law enforcement agencies began participating.
Immigration and Customs Enforcement 287(g) program allows ICE to delegate state and local law enforcement officers the authority to perform specified immigration officer functions under ICE’s direction and oversight.
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