When Shan Greggs first started her business, she had $476 and her grandmother’s kitchen in which to work. She took that money and invested it in supplies for making candles.
What she never expected was the young adult from a small neighborhood outside Houston, Texas was about to embark on what would eventually become a worldwide business.
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