When Shan Greggs first started her business, she had $476 and her grandmother’s kitchen in which to work. She took that money and invested it in supplies for making candles.

What she never expected was the young adult from a small neighborhood outside Houston, Texas was about to embark on what would eventually become a worldwide business.

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Lizi Arbogast / TPI Simply Scents Candle Co. CEO Shan Greggs speaks to the crowd about building his business from the ground up.

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