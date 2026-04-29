Benjamin Russell sends 4 to state

The AHSAAA Sectionals were in full force last week, with schools looking to place their bid at the state meet. For the Benjamin Russell track and field team, after an impressive day four athletes punched their ticket to the state tournament. Lachlan Dean in the discus, Caleb Kendrick in javelin, Bryce Carter in the 100-meter and Gabbry McKinney in the high-jump. For Class 4A-7A, the teams will be in Gulf Shores at Mickey Miller Blackwell Stadium from April 30  through May 2. 