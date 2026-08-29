A statewide notification system is now in place.

Gov. Kay Ivey called for the implementation of the new statewide notification system in the wake of the July 2025 Texas flood which claimed the lives of 27 persons, including 25 children at Camp Mystic, according to a press release. Homewood’s Sarah Marsh, who was 8 at the time, also lost her life in the flood. Investigations have determined that camp leadership did not properly prepare for or warn the victims ahead of the deadly flood.