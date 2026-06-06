The city’s business went on as usual, despite the Alexander City City Council trying to move through its regular meeting as quickly as possible due to storms moving through the city Monday night.

Alex City Mayor Mike Densmore said he had a tree blocking his driveway, and former city council president Buffy Colvin stepped in for Cornerstone First Global Methodist Church pastor Billy Coleman to deliver the opening prayer because Coleman also had a tree blocking his driveway.

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Former Alexander City City Council President Buffy Colvin addresses the council concerning the $500 city event fee.