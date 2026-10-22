Using skills to give back is what it’s all about.

Benjamin Russell High School’s FFA members recently joined other FFA members from around the state to participate in Sleep in Heavenly Peace, a nonprofit organization dedicated to making sure children have a bed to sleep in.

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A group of Benjamin Russell High School FFA members joined other FFA members from around the state to build beds for Sleep in Heavenly Peace.