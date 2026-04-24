On Thursday, Gov. Kay Ivey House Bill 527 into law. The legislation provides an income tax deduction for qualified overtime compensation, up to $1,000. HB527 also suspends the state’s portion of the grocery tax for two months beginning in May.

“Alabamians are the best workers out there. I applaud Rep. James Lomax and Sen. Arthur Orr for working with us to provide tax relief to those employees putting in overtime,” Ivey said. “I am also glad we are able to put a two month pause on the state’s portion of the grocery tax to help families across Alabama. Any time we can responsibly provide some relief for the hardworking people in our state, I am all for it.”

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