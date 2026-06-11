ASWA ALL-STATE SOFTBALL TEAM
CLASS 7A
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$% %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i {:=J qC6H6C[ pF3FC?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i w2CA6C {@@?6J[ w6H:EE\%CFDDG:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i z25J? qFD9[ %9@>AD@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i z2E6 u=2?282?[ '6DE2G:2 w:==D[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri z9=@6 qC@25H2E6C[ r6?EC2=\!96?:I r:EJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui tC:? r@=6>2?[ w6H:EE\%CFDDG:==6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |4r2== r=2JE@?[ ~A6=:<2[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui zC:>D@? r2=9@F?[ %9@>AD@?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui z6=D6J qFC56?[ %9@>AD@?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui p33J y y@9?D@?[ s2A9?6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui !C6D=6J wF==[ w6H:EE\%CFDDG:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui p>J2 sFDE6C[ wF?EDG:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i pG2 |:=E@?[ t?E6CAC:D6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i #2J496= w2C>@?[ $A2C<>2?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi pC56? qC665=@G6[ pFDE:?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi r@C6J v@8FED[ w6H:EE\%CFDDG:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i pFEF>? x?8=6[ %9@>AD@?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i z2E=J? r@?6[ q2<6C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i z2J=2 $E@C6J[ r6?EC2=\!96?:I r:EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i p55:D@? #FDD6==[ u2:C9@A6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri (9:E?6J w@=EK2A76=[ %9@>AD@?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui }@=2 w2G2C5[ q2<6C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |2C:29 w2CC:D@?[ r6?EC2=\!96?:I r:EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r2J=66 r@H2?[ wF?EDG:==6[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui z6?D=6J $A2??[ %FD42=@@D2 r@F?EJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r92C=:6 q2C?6D[ pFDE:?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui $2G2??29 $6G:6C[ r6?EC2=\!96?:I r:EJ[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui qC:=6J q@=56?[ u2:C9@A6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i y252 }6H>2?[ s@E92?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i |2C:2? rF>>:?8D[ ~2< |@F?E2:?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi |256=J? {25?:6C[ p=>2 qCJ2?E[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi y@D:6 %9@>AD@?[ t?E6CAC:D6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i q2:=6J w@=56C7:6=5[ %9@>AD@?[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i vC2J4:6 w2CC:D@?[ t?E6CAC:D6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri z:?=6J v6C>2?[ s@E92?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri |2CJ=66 $92H[ %FD42=@@D2 r@F?EJ[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r=2:C6 $6?6D6[ s2A9?6[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |2==@CJ t2CA[ u2:C9@A6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui w2CA6C !C6D=6J[ vC:DD@>[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r=2:C6 r2CG6C[ w@@G6C[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i r2CD@? w@CE@?[ q@3 y@?6D[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i w2J=66 y24<D@?[ !C2EEG:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi t==2 qC@H?[ vC:DD@>[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi t>>2 w2CH@@5[ wF?EDG:==6[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mr@C6J v@8FED[ w6H:EE\%CFDDG:==6k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mpC56? qC665=@G6[ pFDE:?k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mz2E6 u=2?282?[ '6DE2G:2 w:==Dk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%2J=@C qFCE[ w6H:EE\%CFDDG:==6k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr{p$$ epk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$% %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i p>@C: |@CC:D@?[ qC@@<H@@5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r2CC:?8E@? $49:676C[ w6=6?2[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i |J=6:89 s@33:?D[ $2C2=2?5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i |2==2C:6 q628=6[ $A2?:D9 u@CE[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri z9=@6 wF?E6C[ w2K6= vC66?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p=6I:D !:6CD@=[ v2C56?52=6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui z96C:?8E@? z6:E9[ !6== r:EJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p??2 r=2:C6 r@=6[ $2C2=2?5[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mxui $@A9:6 pC2?E[ (6EF>A<2[ uC]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui {:?D=6J v:==>2?[ pE96?D[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui p55:D@? y@9?D@?[ qF4<9@C?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui #r (@=7[ w2CED6==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m&%i {2=29 rF=A6AA6C[ (6EF>A<2[ yC]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i y2J=2 y24<D@?[ ~I7@C5[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi z2E:6 }@C82C5[ w2CED6==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi w2EE:6 vC292>[ rF==>2?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i {2J=2 $E66=6[ qC@@<H@@5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i p3:82:= zF3:42[ w2CED6==6[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i !62C= #J2?[ |4p5@CJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i {2<6? qCJ2?[ $2C2=2?5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri w2EDF>: !6E6CD@?[ w2CED6==6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p33J {@A6K[ pE96?D[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui $2>2?E92 y@9?D@?[ rF==>2?[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |24:6 qC2D962CD[ w6=6?2[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui s6=2?6J sF?42?[ $A2?:D9 u@CE[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r2:E=J? %657@C5[ pE96?D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui q6==2 y24<D@?[ w2K6= vC66?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui zJ=2 #665[ $2C2=2?5[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i y6??2 |6=E@?[ wF6JE@H?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i p33J z:?8[ $A2:? !2C<[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi p5:=J?? !6E6CD6?[ |FD4=6 $9@2=D[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi w6?=6J %C2JH:4<[ w6=6?2[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i sC246? q2E6D[ rF==>2?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i p??6 w@A6 w@H6==[ w@>6H@@5[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri r92C=:6 r9:2DD@?[ v2C56?52=6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri |255:6 vC246 }6=D@?[ $A2?:D9 u@CE[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p>6=:2 u@I[ w2CED6==6[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mxui {6I:6 $>:E9[ (6EF>A<2[ yC]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui |25:D@? {6ED@?[ w@>6H@@5[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui zz y24<D[ vF=7 $9@C6D[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i #6282? #2A6[ |@F?E2:? qC@@<[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i {@C6=6: q64<[ r96=D62[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi {6I:6 %9@C?E@?[ pE96?D[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi w2CA6C !C:5>@C6[ |@CE:>6C y@C52?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m|J=6:89 s@33:?D[ $2C2=2?5k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m{2=29 rF=A6AA6C[ (6EF>A<2k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m|J=6:89 s@33:?D[ $2C2=2?5k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms@??2 $F??J42=3[ $2C2=2?5k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr{p$$ dpk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$% %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i vC:6C |2A=6D[ q@2K[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i t>:=J p52>D[ w@FDE@? p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i |4z:?=6J |4r289C6?[ {2HC6?46 r@F?EJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i v6@C8:2 r92?46==@C[ $AC:?8G:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri p??2 z2E6 $>:E9[ r@C?6C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui {:?5D6J |@F=E@?[ q62FC682C5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui !6JE@? w2==[ q@2K[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |J=66 $E28?6C[ u2:E9 p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui t>:=J |255@I[ w@FDE@? p4256>J[ $Ck^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui !2JE@? !6??:?8E@?[ pC5>@C6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui pG2 %6>A=6E@?[ {2HC6?46 r@F?EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui {629 q@H56?[ $AC:?8G:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i r2C@=:?6 y@?6D[ }@CE9D:56[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i q6==2 rC@DD[ {2HC6?46 r@F?EJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi pF3C6J |2496?[ {:?4@=?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi $9:=2 (25<:?D[ $4@EED3@C@[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i z2:=6J y24<D@?[ p?52=FD:2[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i {2C<J? p?E9@?J[ u2:E9 p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i pG6CJ !2EE@?[ }@CE9D:56[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i qC@@<=J? #:492C5D@?[ $96=3J r@F?EJ[ fE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri t=:K236E9 w:?E@?[ u2:E9 p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui %2J2 }6HE@?[ p?52=FD:2[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui u2==@? qC@25H2J[ pC5>@C6[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui q2:=6J {FD<[ q@2K[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui s6>6C:2 s62?[ $E] r=2:C r@F?EJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui t>:=J (:==:2>D[ y@9? r2CC@==[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui p=:G:2 %6>A=6E@?[ {2HC6?46 r@F?EJ[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r2>6C@? !CF:EE[ {:?4@=?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i !2:86 (6=49[ w@FDE@? p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i z2:=6J |2EE96HD[ t2DE {:>6DE@?6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi w2=:6 !2G@=:?:[ w2J56?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi rC:>D@? tCH:?[ r@C?6C[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i |25: w2CE=:?6[ pC23[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i t=:K236E9 |FCA9J[ !C:46G:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri z2J>2CC:2 q2?5J[ qC6H32<6C %649[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mri |255:6 ~2E6D[ w@=EG:==6[ $C]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mxui w@==6J s6G2F89?[ w@=EG:==6[ $C]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui +JVz2J=2 #@3:?D@?[ tF72F=2[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui {6I:6 q6??6EE[ q@2K[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m~ui p55:D@? w:4<D[ t=>@C6 r@F?EJ[ $C]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i w2=6J qC@@<6 {J@?D[ }@CE9D:56[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i #2682? qC@@<D[ q62FC682C5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi zJ?=66 %2CF4[ $AC:?8G:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi z2E:6 vC246 {@H6CJ[ $:AD6J '2==6J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m|4z:?=6J |4r289C6?[ {2HC6?46 r@F?EJk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mpF3C6J |2496?[ {:?4@=?k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mt>:=J p52>D[ w@FDE@? p4256>Jk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?my@D9 vC292>[ {2HC6?46 r@F?EJk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr{p$$ cpk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$% %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i {6I: $E] y@9?[ pD9G:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i |z |4|F==2?[ ~C2?86 q6249[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i z2E:6 {J? zJ=6[ (6DE {:>6DE@?6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r92D:EJ #:<2C5[ (6DE |@C82?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri pG2 w@5@[ ~C2?86 q6249[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui #2=66 sF?282?[ rFCCJ[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui z2E:6 z:?8[ ~C2?86 q6249[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui %6282? #6G6EE6[ ~C2?86 q6249[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p??2{66 $9C256C[ !=2:?G:6H[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui z:=66 s@H5J[ r6?EC2=\u=@C6?46[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui |J=66 w:==[ |25:D@? r@F?EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui p33J (:==:2>D[ !=2:?G:6H[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i r92C=66 !2CC:D[ p=6I2?5C:2[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i p??2 y@ q@?5D[ $2EDF>2[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi pF3C6J q6E9F?6[ (6DE {:>6DE@?6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi t==2 q2DH6==[ }6H w@A6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i t>>2 w:==[ r96C@<66 r@F?EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i $<:6=J !6CCJ[ rFCCJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i |@==J q6?67:6=5[ v@@5 w@A6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i y2J466 }@CE@?[ $EC2F89?[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri r9=@6 !:4<6EE6[ |F?7@C5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui $9:=6:89 (:==:2>D[ rFCCJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui t>@CJ {J?49[ w2>:=E@?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui y2J56 !2=>6C[ ~C2?86 q6249[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |J429 q6E9 #2J[ r6?EC2=\u=@C6?46[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui t==:6 u=6>:?8[ !=2:?G:6H[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui $2?::J29 (62G6C[ !C2EEG:==6 r9C:DE:2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui qC:EE2?6J y@?6D[ $2EDF>2[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i r2C=: uC:EED[ (9:E6 !=2:?D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i zJ=66 (:=56C[ tE@H29[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi qC@@<=J? !C6DD=6J[ |F?7@C5[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi |2<2J=2 (:==:?892>[ s6D9=6C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i %2J=@C %:EE=6[ s6D9=6C[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i !:A6C p?56CD@?[ !=2:?G:6H[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri %2J=@C (6==D[ |25:D@? r@F?EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri z2C=: ~EH6==[ (9:E6 !=2:?D[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p?D=6J qC@H?[ rFCCJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p55J vFDE27D@?[ |25:D@? r@F?EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r9=@6 z2492C@D[ r@C5@G2[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui z6?52== $4@8:?[ s6D9=6C[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui |:2 '2?46[ r@C5@G2[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i r2C=6:89 v@E92CE[ (6DE>:?DE6C r9C:DE:2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i |25:D@? pC?@=5[ |F?7@C5[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi xD236==2 !2EE6CD@?[ r96C@<66 r@F?EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi #J=66 (:=4@ID@?[ |@?E8@>6CJ r2E9@=:4[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi r2=: w6DD[ p=6I2?5C:2[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mz2E:6 z:?8[ ~C2?86 q6249k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp33J (:==:2>D[ !=2:?G:6Hk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m|z |4|F==2?[ ~C2?86 q6249k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?my677 qC@@<D[ !=2:?G:6Hk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr{p$$ bpk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$% %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i |2<2J=: s2G:D[ r@=36CE r@F?EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r2E2CJ?2 $49C6:36C[ |25:D@? p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i t>:=J }66592>[ $2:?E y2>6D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i t==:6 r@I[ (:4<D3FC8[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri t>:=J s2C3J[ $2:?E y2>6D[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |25:D@? qC@@<D[ r9:=56CD3FC8[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui rC6=6:89 v2C8:D[ r@=36CE r@F?EJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui vC24:6 wF4<632[ #2?5@=A9 r@F?EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p==: z2E6 r2FD6J[ $=@4@>3[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui tG:6 $E6A96?D@?[ |25:D@? p4256>J[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui |@==J (C:89E[ |2CD w:== q:3=6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui y2J4: vC:77:?[ (:?7:6=5[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i p?=6:89 (@@5[ (:4<D3FC8[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i w2==:6 w@==2?5[ r@=36CE r@F?EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi w2??2 z:>3C6==[ (:?7:6=5[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi p55:D@? w@=4@>3[ r@=36CE w6:89ED[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i tJ5:6 z66?F>[ r@=36CE w6:89ED[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i |2<2J=2 qFE=6C[ w2?46G:==6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i p??:6 r@I[ ~92E4966[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i p3: (2E6CD[ #2?5@=A9 r@F?EJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri |4z6?K:6 v2??[ r@=36CE w6:89ED[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui zJ=66 w@==2?5[ r@=36CE r@F?EJ[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p=2?29 u:E49[ ~92E4966[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui $J5?6J y@9?DE@?[ $2:?E y2>6D[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |@==J z2E6 t=<:?D[ (:?7:6=5[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r2J56? w6?56CD@?[ v=6?H@@5 $49@@=[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui z2C=66 q2<6C[ {66\$4@EE p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui z2:E=J? wF5D@?[ $2:?E y2>6D[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i z6??65J r@@<[ v6C2=5:?6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i #2:=6J {2?87@C5[ {66\$4@EE p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi pFEF>? (:==:D[ r@=36CE w6:89ED[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi xD236==2 $A:?<D[ w2?46G:==6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i $9J=2 %9@>AD@?[ v6C2=5:?6[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i qC@@<6 |@CC6==[ v=6?H@@5 $49@@=[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri zJ?K=66 u2CC[ w2?46G:==6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri w2??29 !2C>6C[ #2?5@=A9 r@F?EJ[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |288:6 }2:=[ w@==J !@?5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui $J5?6J }6=D@?[ |@3:=6 r9C:DE:2?[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui w2==6 !66<[ r@==:?DG:==6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui z25J r@C3:EE[ v=6?H@@5 $49@@=[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i |6>A9:D w@FDE@?[ |25:D@? p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i yy |4s2?:6=[ w2=6 r@F?EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi $2>2?E92 v2==@H2J[ uJ776[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi r2==:6 q62C56?[ v6C2=5:?6[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mt>:=J }66592>[ $2:?E y2>6Dk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp?=6:89 (@@5[ (:4<D3FC8k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m|2<2J=: s2G:D[ r@=36CE r@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m|2C< w2==[ $2:?E y2>6Dk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr{p$$ apk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$% %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!i qCJ?=66 p=7@C5[ w@CD6D9@6 q6?5[ yC]k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i w2CA6C |J6CD[ {2>2C r@F?EJ[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i z6?52== (:==:2>D@?[ }@CE9 $2?5 |@F?E2:?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i t>>2 uC2?<=:?[ (6DE t?5[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri {2?6J $2F46C[ y]&] q=24<D96C[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui z2=6:89 #@36CED[ }@CE9 $2?5 |@F?E2:?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r2>A36== q2CC@?[ !:D829[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p=6I2 rC2?>6C[ !=62D2?E '2==6J[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui pG2 |4rC2CJ[ $F>:E@? r9C:DE:2?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui t>>2 $F6 r@==:?D[ {2>2C r@F?EJ[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui |J=6:89 #6:5[ $F>:E@? r9C:DE:2?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui z6??65: }:I[ (6DE t?5[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i p55: qC25D92H[ !:D829[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i qC2J=66 z:?8[ (6DE t?5[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi t>>2 $:ADJ[ $2?5 #@4<[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi {J?=6J qFEED[ {2>2C r@F?EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i {:KKJ u2:C4=@E9[ pC:E@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i p??2 vC246 w@==:?86C[ y]&] q=24<D96C[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i {@C: y@?6D[ !:D829[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i p55:D@? v:33D[ #2?3FC?6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri p==:6 |2?F6=[ $F>:E@? r9C:DE:2?[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui q6E9 s:I@?[ pC:E@?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui z256?46 s2:=6J[ y]&] q=24<D96C[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p==J +@C?[ $2>D@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui %2J=@C |@@?[ $@FE962DE6C?[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui r2C=:6 s2G:D[ v]( {@?8[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui t>6C: x<?6C[ y]&] q=24<D96C[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui p==:6 (:==:2>D[ (2D9:?8E@? r@F?EJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i {:=:2?2 r2DD:5J[ $@FE962DE6C?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i z2J=:6 y@D6A9[ v]( {@?8[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi r2>CJ? qC@H?[ !:<6 {:36C2= pCED[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi }2E2=:6 $49:==6C[ ':?46?E[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i z2CDJ? t49@=D[ u2=<G:==6[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r92C=6:89 #65:?8[ {:?5D2J {2?6[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri |24: '6DE[ $@FE962DE6C?[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri !2:EJ? (2=<6C[ r652C q=F77[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |2<6??2 w2J6D[ r=6G6=2?5[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui {:=J $=2JE@?[ u2=<G:==6[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui z6?K6=J $H2:>[ }@CE9 $2?5 |@F?E2:?[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui p55:D@? $49F=EK[ !:D829[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i #66D6 w2==[ $@FE962DE6C?[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i |4<6?K:6 uF=E@?[ w:89=2?5 w@>6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi zJ=:6 '25@?[ r652C q=F77[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi z]z] #@==:?D[ #2?3FC?6[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw2CA6C |J6CD[ {2>2C r@F?EJk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m{J?=6J qFEED[ {2>2C r@F?EJk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mqCJ?=66 p=7@C5[ w@CD6D9@6 q6?5k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m$E6G6? qC@4<[ {2>2C r@F?EJk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr{p$$ `pk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mux#$% %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i qCJ?=6J %C2J=@C[ x56C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i {2FC6? }@CC:D[ z:?DE@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i {:==: $F>3=:?[ z:?DE@?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i |4<6?K:6 $>:E9[ {6C@J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri p=:G:2 |@CC:D@?[ q6CCJ[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui q6==2 w2CA6C[ w24<=63FC8[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui pF3C6J }@CC:D[ z:?DE@?[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui w2??29 w@H2C5[ {6C@J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui y256? |4v66[ |2A=6DG:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui |2C82C6E %2J=@C[ w@=J $A:C:E[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui |2z:?=6J %C2J=@C[ x56C[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui p==JI (:==:2>D@?[ z:?DE@?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i qC2J=J?? !@A6[ w24<=63FC8[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i {:==J s@886EE6[ |:==CJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi !2:86 |FDD@[ u=@C2=2[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi !2JE6? w6CC@?[ w24<=63FC8[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m$tr~}s %tp| p{{\$%p%tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i qC:=6J q2886EE[ qC2?E=6J[ fE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i r2C@=:?6 q=24<H6==[ #65 {6G6=[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i }2E2=66 $2J=@C[ $9@2=D r9C:DE:2?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i #2:=6J (:==:2>D[ (@@5=2?5[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri {2FC6? sF4@\|@@C6[ w@=J $A:C:E[ $@k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui w25=6J #@3:D@?[ pE96?D q:3=6[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p55J {66[ y24<D@?G:==6 r9C:DE:2?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui w2??29 rC@H6[ |2A=6DG:==6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p=JDD2 %2J=@C[ (@@5=2?5[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui p2C:J29 $E2>AD[ qC2?E=6J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui z2C=66 !@==2C5[ wF336CEG:==6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui w25=6J tAAD[ $<J=:?6[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i t==:6 }:49@=D[ w24<=63FC8[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i |@==J !2E6[ {J??[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi p==: sFEE@?[ {J??[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi $42C=6E z:C<=2?5[ |:==CJ[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i s6DE:?J qFC?D[ pE96?D q:3=6[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i $25: u2C=6J[ |66<[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri !2JE@? !2C<D[ t=32[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri |24: q=@F?E[ u=@C2=2[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |4z6??2 |:E496==[ x56C[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui {6I: r@77>2?[ '2==6J w625[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui |2==@CJ w2>:=E@?[ {6C@J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui p55:6 !@==2C5[ (2E6C=@@[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i t==2 tDE2G6[ r@G6?2?E r9C:DE:2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%i $<J=2C {@A6C[ uCF:E52=6[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi pF5C:?2 (:==:2>D[ y24<D@?G:==6 r9C:DE:2?[ fE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi |256=J? p<6CD[ x56C[ gE9k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mqC2J=J?? !@A6[ w24<=63FC8k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m|2z:?=6J %C2J=@C[ x56Ck^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m{:==: $F>3=:?[ z:?DE@?k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp?5C6H }@CC:D[ z:?DE@?k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mpx$pk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mp{{\$%p%t %tp|k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i !2JE@? t2C=[ r92>36CD p4256>J[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i p55:6 w:4<D[ r=2C<6 !C6A $49@@=[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i |24J #@@<6C[ q6DD6>6C p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i t>:=66 $:AA6C[ rC6?D92H r9C:DE:2? p4256>J[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri r2CD@? r@I[ q6DD6>6C p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui qC@@<6 qC2D6==[ r=2C<6 !C6A $49@@=[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui |25:D@? w@==6J[ rC6?D92H r9C:DE:2? p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui p==:6 !2D492=[ r92>36CD p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui r2C@=:?6 #962[ q6DD6>6C p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui z6??65J r9:=56CD[ q6DD6>6C p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui y6??2 r@?H2J[ w@@A6C p4256>J[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui qC@@<6 w@C?[ rC6?D92H r9C:DE:2? p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i r2DD:6 qC255J[ p336G:==6 r9C:DE:2?[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i sCF6 u=:?E[ r=2C<6 !C6A[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi !2:D=6J wF?6J4FEE[ u@CE s2=6 p4256>J[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi w@A6 z6??65J[ p336G:==6 r9C:DE:2?[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw~}~#pq{t |t}%x~}k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i {:==:6 qFCE[ q6DD6>6C p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m!i z25J %9@>2D[ r=2C<6 !C6A[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mri p33:82=6 $EC@F5[ rC6?D92H r9C:DE:2? p4256>J[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui z6?K:6 q2:=6J[ r@C?6CDE@?6\r@=F>3:2?2[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mxui %6?=6J q6?67:6=5[ r92>36CD p4256>J[ uC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m~ui {2?6J (:=D@?[ r@C?6CDE@?6\r@=F>3:2?2[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i |2==@CJ r@@5J[ !2EC:4:2? p4256>J[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m&%{i t==2 t2=F>[ u@CE s2=6 p4256>J[ $@]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi y2>J2 !@H6==[ |24@? t2DE[ $C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mswi z:?=6J t==:@EE[ q6DD6>6C p4256>J[ yC]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!=2J6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mz6??65J r9:=56CD[ q6DD6>6C p4256>Jk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m!:E496C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m|24J #@@<6C[ q6DD6>6C p4256>Jk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mw:EE6C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mz6??65J r9:=56CD[ q6DD6>6C p4256>Jk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mr@249 @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m|:496=6 wJ56[ q6DD6>6C p4256>Jk^DA2?mk^Am