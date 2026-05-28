About three years ago, the City of Alexander City experienced a cyber attack.
In early 2023, the city was attacked with ransomware and city IT director Joe Milam has learned a lot since then.
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