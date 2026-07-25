It always feels good to be rewarded for your hard work, and Tallapoosa Publishers Inc. certainly feels good after the recent Alabama Press Association awards banquet, where the organization took home numerous awards.

The shining star of the night was The Dadeville Record’s General Excellence win in Division D, which represents the best newspaper in its division across the state of Alabama. Also in Division D, The Wetumpka Herald took third overall in General Excellence. In Division B, The Outlook took second in the state for General Excellence.

Recommended for you