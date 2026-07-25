It always feels good to be rewarded for your hard work, and Tallapoosa Publishers Inc. certainly feels good after the recent Alabama Press Association awards banquet, where the organization took home numerous awards.
The shining star of the night was The Dadeville Record’s General Excellence win in Division D, which represents the best newspaper in its division across the state of Alabama. Also in Division D, The Wetumpka Herald took third overall in General Excellence. In Division B, The Outlook took second in the state for General Excellence.
kAmkDA2?mx? E96 25G6CE:D:?8 42E68@C:6D[ %96 (6EF>A<2 w6C2=5 H@? E96 p5G6CE:D:?8 $H66ADE2<6D[ H96C6 %96 s256G:==6 #64@C5 H2D E9:C5 2?5 %96 ~FE=@@< H2D D64@?5]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%!x’D >282K:?6 5:G:D:@? 2=D@ 925 2 =@E E@ 46=63C2E6 3J E2<:?8 D64@?5 A=246 :? |282K:?6 @7 E96 *62C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m$@>6 9:89=:89ED 7@C E96 65:E@C:2= 42E68@C:6D :?4=F565 2 4=62? DH66A @7 s:G:D:@? s 7@C 36DE 65:E@C:2= A286 2?5 %96 ~FE=@@< 2=D@ E@@< 7:CDE A=246 :? E96 D2>6 42E68@CJ :? s:G:D:@? q] x? q6DE {@42= $A@CED r@G6C286[ %!x’D AF3=:42E:@?D DE@@5 @FE E2<:?8 D64@?5 2?5 E9:C5 :? s:G:D:@? s 7@C %96 #64@C5 2?5 %96 w6C2=5[ C6DA64E:G6=J[ 2?5 E9:C5 :? s:G:D:@? q 7@C %96 ~FE=@@<]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%!x 2=D@ E@@< 7:CDE A=246 :? E96 7@==@H:?8 42E68@C:6Di q6DE t4@?@>:4 r@G6C286 W%96 #64@C5Xj q6DE t5F42E:@? 2?5 q6DE &D6 @7 !9@E@D 2?5 t5:E@C:2= W%96 ~FE=@@<Xj 2?5 q6DE {2J@FE 2?5 s6D:8? W%96 w6C2=5X] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%!x DH6AE EH@ :?5:G:5F2= 42E68@C:6D :? 65:E@C:2= 2D H6== — 36DE 65:E@C:2= 4@=F>? :? s:G:D:@? s 2?5 36DE D:?8=6\6G6?E DA@CED DE@CJ :? s:G:D:@? s[ 2== HC:EE6? 3J p?2 $@7:2 |6J6C]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mx? E96 25G6CE:D:?8 42E68@C:6D[ %!x 925 D6G6C2= DH66AD :?4=F5:?8 36DE D:?8=6 25 @G6C 2 92=7\A286[ 36DE FD6 @7 9F>@C[ 36DE AC6D6?E2E:@? @7 @?=:?6 25G6CE:D:?8[ 2?5 36DE FD6 @7 D@4:2= >65:2 25G6CE:D:?8]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m%96 ~FE=@@< E@@< 7:CDE A=246 :? 25G6CE:D:?8 7@C 36DE 4=2DD:7:65 A286[ 36DE :?\A2A6C AC@>@E:@?[ 36DE 25G6CE:D:?8 42>A2:8?[ 36DE ?:496 AF3=:42E:@? 2?5 36DE :??@G2E:G6 @?=:?6 25G6CE:D:?8] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mu@C 36DE D:8?2EFC6 A286[ %96 w6C2=5 A=2465 7:CDE :? s:G:D:@? s 7@==@H65 4=@D6=J 3J %96 #64@C5 :? D64@?5 A=246]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mx? 255:E:@? E@ E2<:?8 D64@?5 A=246 :? E96 |282K:?6 @7 E96 *62C[ E96 >282K:?6 5:G:D:@? 2=D@ H@? 36DE D:?8=6 A9@E@8C2A9 7@C {pzt |282K:?6[ 36DE E96>65 :DDF6 7@C {2<6 |2CE:? {:G:?8 2?5 36DE 4@>>F?:EJ 6G6?E 7@C E96 pCE U2>Aj !9@E@ r@?E6DE 96=5 :? $6AE6>36C]k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mtsx%~#xp{k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE }6HDA2A6C (63D:E6 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]EA:>65:28C@FA]@C8^E96H6EF>A<296C2=5QmHHH]EA:>65:28C@FA]@C8^E96H6EF>A<296C2=5k^2m 3J DE277U?3DAjk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 7@C k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]EA:>65:28C@FA]@C8^E965256G:==6C64@C5QmHHH]EA:>65:28C@FA]@C8^E965256G:==6C64@C5k^2m 3J DE277U?3DAjk^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE !C@5F4E:@? 2?5 !C:?E:?8k^DEC@?8m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 3J {66 r92>A:@? k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 3J {66 r92>A:@? k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE t5:E@C:2= !286 @C $64E:@?k^DEC@?8m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 %2==2DD66 %C:3F?6 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE {:76DEJ=6^u2>:=J !286Dk^DEC@?8m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE $A@CED r@G6C286 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE {@42= t4@?@>:4 r@G6C286k^DEC@?8m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE {@42= t5F42E:@? r@G6C286 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE {@42= }6HD r@G6C286 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE &D6 @7 !9@E@8C2A9D^t5:E@C:2= r@?E6?E k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE {2J@FE 2?5 s6D:8? k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE }6HD u62EFC6 $E@CJ r@G6C286 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C QryVD p5G6?EFC6Q 3J r=:77 (:==:2>D k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Q|:C24=6 2E #65=2?5 t=6>6?E2CJQ 3J r=:77 (:==:2>D k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Qu:CDE C6DA@?56CD C625JQ 3J r=:77 (:==:2>D k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE wF>@C@FD r@=F>? k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C QxD E9:D 2 325 5C62>nQ 3J r=:77 (:==:2>D k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE wF>2? x?E6C6DE r@=F>? k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q(2E6C 42? 36 E9:4<6C E92? 3=@@5Q 3J {:K: pC3@82DE k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Q{@G6 E9J ?6:893@C 2D E9JD6=7Q 3J r=:77 (:==:2>D k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE t5:E@C:2= r@=F>? @C r@>>6?E2CJ k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q%@86E96C H6 4C24< 5@H? @? G:@=6?46Q 3J {:K: pC3@82DE k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Qr@F?EJ ?665D >@C6 724:=:E:6D E@ 4F=E:G2E6 E96 2CEDQ 3J r=:77 (:==:2>D k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 7@C Qp?@E96C 42D6 @7 VD@4:2= >65:2 ;@FC?2=:D>V 8@?6 HC@?8Q 3J {:K: pC3@82DE k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Q(2E49 E96 A@=JE:4<DQ 3J r=:77 (:==:2>D k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE $A@CED $:?8=6 tG6?E $E@CJ k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Q!2?E96CD DF776C :?;FC:6D[ 962CE3C62<Q 3J p?2 $@7:2 |6J6C k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE $A@CED u62EFC6 $E@CJ k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 %2==2DD66 %C:3F?6 7@C Q%96 (6:89E @7 2 {6824JQ 3J p?2 $@7:2 |6J6C k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 %2==2DD66 %C:3F?6 7@C Qr@249 @7 E96 *62Ci %2==2DD66VD |2EE %2CA=6JQ 3J p?2 $@7:2 |6J6C k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 %2==2DD66 %C:3F?6 7@C QuC@> ?6H HC6DE=6C E@ 4@249 @7 E96 J62CQ 3J p?2 $@7:2 |6J6C k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE {@42= $A@CED r@=F>? k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 7@C Q#66=E@H? 32EE=6D >@C6 E92? E96 82>6 :? E96 D6>:7:?2=DQ 3J $2>F6= w:88D k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 %2==2DD66 %C:3F?6 7@C Q|2=:< q62D=6J 2?5 E96 H:56\C6249:?8Q 3J p?2 $@7:2 |6J6C k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE u62EFC6 !9@E@ k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 %2==2DD66 %C:3F?6 7@C Qt2DE6C t88 9F?EQ 3J r=:77 (:==:2>D k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Q!@=2C !=F?86Q 3J r=:77 (:==:2>D k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE $A@CED !9@E@ k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Qq6?;2>:? #FDD6== 7@@E32==Q 3J z6??6E9 q@@?6 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 7@C Q#66=E@H? 7@@E32==Q 3J $2>F6= w:88D k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE &D6 @7 vC2A9:4D @C x==FDEC2E:@?D k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q(62E96C #25:@Q 3J pF5C2 $A62CD[ |6=@5J #2E96= k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE w625=:?6 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q%96 E2DD6= :D H@CE9 E96 92DD=6Q 3J |6=@5J #2E96= k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE $A64:2= $64E:@? \ }6HDAC:?E k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX |F?:4:A2= t=64E:@? vF:56 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C QvC:5:C@? vF:56Q k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE }:496 !F3=:42E:@? \ }6HDAC:?E @C v=@DDJ k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 7@C Qs256G:==6 |282K:?6Q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Qu*xQ k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mrC62E:G6 &D6 @7 |F=E:>65:2 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q$E2J42E:@?Q 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m~?=:?6 qC62<:?8 }6HD r@G6C286 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q|2C49 `d E@C?25@Q 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Qs&x |2?D=2F89E6CQ 3J r=:77 (:==:2>D k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE !@542DE $6C:6D k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q%!x %96 !@542DEQ 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE &D6 @7 ':56@ W$9@CE6C E92? a >:?FE6DX k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Qu@@E32== 9JA6 G:56@Q 3J p?2 $@7:2 |6J6C[ $2>F6= w:88D[ pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE &D6 @7 ':56@ W{@?86C E92? a >:?FE6DX k^DEC@?8m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Qp=6I r:EJ |2J@C2= s632E6Q 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Qy24<D@?VD v2A DE@C> 52>286Q 3J r=:77 (:==:2>D k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE r@>>F?:EJ tG6?E k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Qp=6I r:EJ |2J@C2= s632E6Q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Qw2==@H66? A9@E@D 2E %96 ~FE=@@<Q k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mv6?6C2= tI46==6?46 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mps't#%x$x}vk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE r=2DD:7:65 !286 @C $64E:@? k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE $:?8=6 p5 `^a A286 2?5 F?56C[ r@=@C k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q|@>6?EF> |2C:?6Q 3J $2> w:>6D k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q!9:==:A !@F?46J qF:=56C[ x?4]Q 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C QqCFD9 !@AA6CD r@H3@J r9FC49Q 3J $2> w:>6D k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE $:?8=6 p5 @G6C `^a A286[ r@=@C k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 7@C Q{6824J }6H w@>6DQ 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Qr:EJ @7 (6EF>A<2Q 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C QuFC q23J &?:G6CD:EJQ 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE #68F=2C=J $4965F=65 $A64:2= $64E:@?\}6HDAC:?E @C v=@DDJ k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C QvC:5:C@? vF:56Q 3J {:K: pC3@82DE[ p?2 $@7:2 |6J6C[ r=:77 (:==:2>D k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE x?\!2A6C !C@>@E:@? @7 }6HDA2A6C k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i%96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q~?6 v:G6D *@F…Q 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Q#625 {@42= $9@A {@42=Q 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 %2==2DD66 %C:3F?6 7@C Q(92E (6 s@Q 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE p5G6CE:D:?8 r2>A2:8? k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q(6 yFDE |2<6 $6?D6Q 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE ~C:8:?2=^rC62E:G6 x562 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Qq25 }6HDQ 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q'6E6C2?D $2=FE6Q 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE $:8?2EFC6 !286 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Qs@?VE $9@A[ p5@AEPQ 3J $2> w:>6D[ pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 7@C Q#66=E@H? w:89 $49@@= u@@E32==Q 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE }:496 !F3=:42E:@? k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Qv@ {@42=Q 3J pF5C2 $A62CD[ {:K: pC3@82DE[ $92J=66 |@@C6 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 7@C Qs256G:==6 |282K:?6Q 3J pF5C2 $A62CD[ {:K: pC3@82DE k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Qu*xQ 3J pF5C2 $A62CD[ {:K: pC3@82DE[ r=:77 (:==:2>D k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE &D6 @7 wF>@C k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Qw@CD6VD |@FE9Q 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C QuC:52J E96 `bE9Q 3J pF5C2 $A62CD[ q2:=J %6CCJ k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Qw@CD6VD |@FE9Q 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 7@C Qp== t2CDQ 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 %2==2DD66 %C:3F?6 7@C Qp?E:D@4:2=Q 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE !C6D6?E2E:@? @7 ~?=:?6 p5G6CE:D:?8 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Qk^DA2?mk2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^HHH]2=6I4:EJ@FE=@@<]4@>QmkDA2?mHHH]2=6I4:EJ@FE=@@<]4@>k^DA2?mk^2mkDA2?mQ 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Qk^DA2?mk2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^HHH]E96H6EF>A<296C2=5]4@>QmkDA2?mHHH]E96H6EF>A<296C2=5]4@>k^DA2?mk^2mkDA2?mQ 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 %2==2DD66 %C:3F?6 7@C Qk^DA2?mk2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^HHH]E2==2DD66EC:3F?6]4@>QmkDA2?mHHH]E2==2DD66EC:3F?6]4@>k^DA2?mk^2mkDA2?mQ 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 7@C Qk^DA2?mk2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^HH]E965256G:==6C64@C5]4@>QmkDA2?mHH]E965256G:==6C64@C5]4@>k^DA2?mk^2mkDA2?mQ 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE x??@G2E:G6 ~?=:?6 p5G6CE:D:?8 \ $:?8=6 p5 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C QtIA=@C6 {2<6 |2CE:?Q 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q(2JD:56 p?:>2= w@DA:E2=Q 3J #6?66 %C:46 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 %2==2DD66 %C:3F?6 7@C Q!2C<6C %:C6Q 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m~?=:?6 #6G6?F6 qF:=56C k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Qt=64E:@? r6?E6CQ 3J DE277 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE &D6 @7 $@4:2= |65:2 p5G6CE:D:?8 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q~?:? $E277:?8Q 3J #6?66 %C:46 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Q{2<6 |2CE:? !2H !2=DQ 3J tC:? ':4<6CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX 7@C Qt586 w@>6 u:?2?46Q 3J #6?66 %C:46 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 7@C Q{2<6 |2CE:? {:G:?8 pCE U2>Aj !9@E@ #646AE:@?Q 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 %2==2DD66 %C:3F?6 7@C QpCE:4=6 !=2BF6Q 3J %:AAJ wF?E6C[ pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 7@C Qs@>:?@VD !:KK2Q 3J $2> w:>6D k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mp5G6CE:D:?8 $H66ADE2<6D k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? q k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i %96 ~FE=@@< Wp=6I2?56C r:EJX k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ms:G:D:@? s k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i %96 (6EF>A<2 w6C2=5 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i %96 s256G:==6 #64@C5 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m|pvp+x}tk^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE $:?8=6 u62EFC6 $E@CJ k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i {2<6 |2CE:? {:G:?8 7@C Q$2?E2 92D 2 $@FE96C? sC2H=Q 3J $92J=66 q64< |@@C6[ $2> ':D6[ pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i {2<6 |282K:?6 7@C Q$E2C\DA2?8=65 2?5 $@F=7F=Q 3J $92J=66 q64< |@@C6[ z6??6E9 q@@?6 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE !6CD@?2=:EJ !C@7:=6 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i{2<6 |282K:?6 7@C Q$2C2 $H:>D E96 t?8=:D9 r92??6=Q 3J $92J=66 q64< |@@C6[ z6??6E9 q@@?6 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE qFD:?6DD u62EFC6 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i {2<6 |282K:?6 7@C Qr9:D6= U2>Aj (@@5Q 3J $92J=66 q64< |@@C6[ z6??6E9 q@@?6 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE rF=:?2CJ u62EFC6 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i {2<6 |282K:?6 7@C Q{2<6 |2CE:? ~JDE6C tIA6CEQ 3J pFDE:? t==:@E[ $92J=66 q64< |@@C6[ pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE $A@CED u62EFC6 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i {2<6 |282K:?6 7@C Qp $E@C:65 %C25:E:@? $2:=D ~?Q 3J $2> ':D6[ z6??6E9 q@@?6 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE $:?8=6 !9@E@8C2A9 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i {2<6 |282K:?6 7@C Q{:89E?:?8 ~G6C {2<6 |2CE:?Q 3J pF5C2 $A62CD k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i {2<6 |282K:?6 7@C Q$62A=2?6 p5G6?EFC6 2E {2<6 |2CE:?Q 3J z6??6E9 q@@?6 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE $:?8=6 p5 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i {2<6 |282K:?6 7@C Q%96 r2CE $@FC46Q 3J $2> w:>6D k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE r@G6C !9@E@ @C x==FDEC2E:@? k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i {2<6 |2CE:? {:G:?8 7@C QyF?6[ v:55J &A *’2== #@56@Q 3J $92J=66 q64< |@@C6 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE %96>65 xDDF6 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i{2<6 |2CE:? {:G:?8 7@C Qw@=:52J xDDF6Q 3J pF5C2 $A62CD[ $92J=66 q64< |@@C6[ $2> ':D6 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i{2<6 |2CE:? {:G:?8 7@C QpCE U2>Aj !9@E@ r@?E6DE xDDF6Q 3J pF5C2 $A62CD[ $92J=66 q64< |@@C6[ $2> ':D6 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE r@=F>? k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i {2<6 |282K:?6 7@C Qq:8 r2E496DQ 3J vC68 ':?D@? k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE r@>>F?:EJ tG6?E k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?m`DE !=246i {2<6 |2CE:? {:G:?8 7@C QpCE U2>Aj !9@E@ r@?E6DE (:??6CDQ 3J $92J=66 q64< |@@C6 k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i {2<6 |282K:?6 7@C “!=F8 s2J” k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8mq6DE $@4:2= |65:2 !286 k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mbC5 !=246i {2<6 |282K:?6 3J $92J=66 q64< |@@C6[ pF5C2 $A62CD[ $2> ':D6 k^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am
kAmkDA2?mkDEC@?8m|282K:?6 @7 E96 *62C k^DEC@?8mk^DA2?mk^Am
kAmkDA2?ma?5 !=246i {2<6 |282K:?6 k^DA2?mk^Am