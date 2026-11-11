The family of U.S. Army Master Sergeant Henry Todd had no idea he had ever been awarded a Bronze Star.
U.S. Rep. Gary Palmer wanted to make sure they knew.
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