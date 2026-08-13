When Disabled American Veterans of Alabama 3rd District commander Mike Sutterfield spoke to local veterans last week, he had a question for them.

“How many of y'all get thanked for your service every day?” he asked. “Somebody walks up to you and says, ‘Thank you for your service.’ What's your response?”

PHOTOS: Veterans honored in Alex City

Veterans from several branches of the military, including a Purple Heart recipient and a brigadier general, attended a special appreciation lunch sponsored by Legacy Laundromat honoring local veterans last week.