What happens when an impenetrable wall meets an unstoppable object?

Well, you get the Vigor defense going against the Benjamin Russell offense. Meaning the opposite side is ultimately going to be the deciding factor. And this week, it was the Vigor offense that broke through, with the Wolves winning 20-10 over the Wildcats in non-region football action.

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell linebacker Briston Hardy (3) runs into open space after an interception.
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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell quarterback Kingston Preyear (1) attempts to evade a sack from Vigors Jabarrius Garror (0).