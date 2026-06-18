While not an Alexander City resident, Our Town resident Wade Jones is a water customer and wants to work with the city on resolving a 40-year issue.

Jones addressed the Alexander City City Council Monday night concerning an issue residents of Elkahatchee Road have been battling for four decades — extremely low water pressure.

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Our Town resident Wade Jones addresses the Alexander City City Council concerning a 40-year issue with little or no water pressure in the area of Our Town where he lives.