Only four coaches are selected to participate in the AHSAA North vs. South All-Star Softball Game. That list is trimmed even further when only two coaches represent each of the North and South teams. And if you are to be selected, that means you’ve truly made your mark on the game of softball.

Horseshoe Bend’s Hagen Whiteard has certainly made her mark.

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