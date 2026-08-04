A new year, a new season, a new team and most importantly a new arena.

That’s the situation for the Benjamin Russell volleyball team this season. Of course, there is some familiarity within with the return of some key standouts from a year ago, but there will certainly be a lot of new faces to get familiar with.

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File / TPI Benjamin Russell's Gabby McKinney along with Amari Cunningham and Ka'Mariya Banks have impressed coach Magan Ford so far. The Wildcats got to showcase their new arena with a play date this week.