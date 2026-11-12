Just like most basketball teams that are accompanied by a strong football team, you're going to be shorthanded at the start.

That’s the case for someone like coach Jeremy Freeman at Benjamin Russell right now. As the football team continues its chase for the blue map in Class 5A, the basketball season will be in its early stages. Freeman knows he’ll be strong come January, but this early portion is really going to show the Wildcats what they’re made of.

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File / TPI Benjamin Russell's Aden Graham is one of the key returning pieces to the Wildcats boys basketball team this season. He was the leading scorer in his junior year.