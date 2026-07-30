If the first season in Benjamin Russell coach Kirk Johnson’s tenure was any indicator for what is to come; it’ll certainly be exciting. 

Johnson, joined by Kingston Preyear, Caleb Kendricks, Armani Thomas and Vontaye Traylor, made the trip down Highway 280 to the iHeart Radio Media Day to preview the 2026 football season. 

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell coach Kirk Johnson previewed the upcoming season which features a new region and a pltheora of new non-region opponents.
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