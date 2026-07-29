Featured Top Story Wish list to help supplement school supplies Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Jul 29, 2026 11 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save When giving hearts come together, good things can happen.When Kelsey Beck and Amber Gortney put their heads together to come up with something they could do to help the community, an Amazon wish list is what they came up with. Buy Now Use this QR code to go directly to the Alexander City Schools’ Amazon wish list to order much needed supplies for the classroom. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmq64<[ 2 D64@?5\8C256 E62496C 2E y:> !62CD@? t=6>6?E2CJ $49@@=[ D2:5 E96 H:D9 =:DE :D E@ 96=A 2== E96 4:EJ D49@@=D :7 E96J CF? D9@CE @? DFAA=:6D]k^AmkAm“(6 H6C6 E@DD:?8 2C@F?5 :562D @? H2JD E92E H6 4@F=5 96=A @FE E96 4@>>F?:EJ 8@:?8 324< E@ D49@@=[” D96 D2:5] “(6 @C:8:?2==J E9@F89E 23@FE 2? 2?86= EC66 D@CE @7 562= 7@C r9C:DE>2D]”k^AmkAmq64< D2:5 D96 DF886DE65 E@ v@CE?6J E96J 5@ E92E 7@C D49@@= DFAA=:6D]k^AmkAm“(6 H6C6 ECJ:?8 E@ E9:?< @7 H2JD E92E H6 4@F=5 96=A @FE E96 4@>>F?:EJ :? 2 E:>6 H96C6 2 =@E @7 A6@A=6 2C6 ;FDE D4C@F?8:?8[” D96 D2:5]k^AmkAmq64< D2:5 E96J 49@D6 32D:4 D49@@= DFAA=:6D 7@C E96 H:D9 =:DE]k^AmkAm“%96C6VD 32D:4 D49@@= DFAA=:6D =:<6 A6?4:=D 2?5 E9:?8D =:<6 E92E[ 2?5 8=F6 DE:4<D 3642FD6 J@F H@F=5?VE 36=:6G6 9@H @7E6? H6 8@ E9C@F89 8=F6 DE:4<D[ 6DA64:2==J 6=6>6?E2CJ W4=2DD6DX[” D96 D2:5]k^AmkAmp?@E96C E9:?8 4=2DDC@@>D 2=H2JD ?665 2C6 4=62?:?8 DFAA=:6D]k^AmkAm“(6 86E >@?6J 2D E62496CD 7@C @FC 4=2DDC@@>D[ 3FE E92EVD 2== :?DECF4E:@?2= >@?6J[” q64< D2:5] “}@?6 @7 E96 >@?6J E92E H6VC6 8:G6? :?DECF4E:@?2==J :D 2==@EE65 7@C 4=62?:?8 DFAA=:6D — ;FDE 52J E@ 52J DA:==D 2?5 DEF77 =:<6 E92E] ~?46 J@F CF? @FE[ F?=6DD J@FVG6 8@E A2C6?ED H:==:?8 E@ 8:G6[ :EVD @? J@F] ~FC 4FDE@5:2?D 2C6 72?E2DE:4[ 3FE J@F 5@?VE H2?E E@ 92G6 E@ 42== E96> 6G6CJ E:>6 D@>63@5J DA:==D 2 =:EE=6 ;F:46 @? E96 7=@@C]”k^AmkAm%96 p>2K@? H:D9 =:DE 4@?E2:?D :E6>D 7@F?5 @? 6249 8C256’D D49@@= DFAA=J =:DEk^AmkAm“(6 =@@<65 2E 6249 D49@@= DFAA=:6D =:DE 7C@> 6249 D49@@= 2?5 8C23365 E96 E9:?8D E92E H6C6 :E6>D E92E A6CD@?2==J E92E xVG6 ?@E:465 :? >J @H? 4=2DDC@@>[ 2?5 E96? xVG6 E2=<65 E@ D@>6 @7 >J 7C:6?5D :? D64@?52CJ E@ D66 H92E E9:?8D E92E E96J >@DE=J ?665[” q64< D2:5]k^AmkAm%96C6 92G6 366? D6G6C2= :E6>D AFC492D65 7C@> E96 H:D9 =:DE 2D H6== 2D 2 76H >@?6E2CJ 5@?2E:@?D q64< 2?5 v@CE?6J 42? DA6?5 @? H92E E96J E9:?< E62496CD H:== ?665 E96 >@DE]k^AmkAm“(6VG6 8@EE6? 2 76H E9:?8D[ 3FE E96C6VD DE:== 2 8C62E ?665[” q64< D2:5] “p =@E @7 E:>6D[ :EVD 2== 23@FE ;FDE 86EE:?8 :E @FE E96C6] %96 >@C6 A6@A=6 D66 :E[ E96 >@C6 C6DA@?D6 J@FV== 92G6]”k^AmkAm$96 D2:5 D96 :D?’E 6I24E=J DFC6 H96? E96J H:== 4=@D6 E96 H:D9 =:DE[ :E H:== 56A6?5 @? 9@H >2?J :E6>D 2C6 AFC492D65 36EH66? ?@H 2?5 E96 7:CDE 52J @7 D49@@=[ H9:49 :D %9FCD52J[ pF8] e]k^AmkAm“(6 H6C6 8@:?8 E@ <:?5 @7 ;FDE DA=:E :E[ @C x 6G6? E9@F89E 23@FE H96? H6 92G6 @FC 4@?G@42E:@?[ H9:49 :D H96? E96 H9@=6 5:DEC:4E 4@>6D E@86E96C[ >2J36 E2<:?8 :E FA E96C6[ D2J:?8 E9:D :D 2 56D:8?2E65 2C62[ 86E H92E J@F ?665[” q64< D2:5] “~C :E’D 8@:?8 E@ 36 A2DD65 @FE 3J D49@@= 32D65 @? E96:C DA64:7:4 D49@@= DFAA=:6D =:DE]”k^AmkAm%96 H:D9 =:DE 42? 36 7@F?5 3J D62C49:?8 H:D9 =:DED @? p>2K@? F?56C ~?6 v:7E] ~?6 r=2DDC@@>] tE6C?2= x>A24E[ @C D42??:?8 E96 "# 4@56]k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags School Supplies Wish List Donation Community Support Teachers Amazon Charity Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Council interviews for city attorney position Reyes to represent ACS at district, state levels ACPD and TCSO police reports July 14-23 ACPD, TSCO arrest reports from July 5 through July 16 Fringe & Co. owner’s high school dream comes true Local Weather Currently in Alexander City 74° 91° / 73° 4 AM 74° 5 AM 73° 6 AM 73° 7 AM 75° 8 AM 78° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.