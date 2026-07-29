When giving hearts come together, good things can happen.

When Kelsey Beck and Amber Gortney put their heads together to come up with something they could do to help the community, an Amazon wish list is what they came up with.

072926 ACS amazon wish list.jpg
Buy Now

Use this QR code to go directly to the Alexander City Schools’ Amazon wish list to order much needed supplies for the classroom.

Tags

Recommended for you