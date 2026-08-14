A new face has arrived at the Wound Care and Hyperbaric Medicine Center, but he’s not a new face to Russell Medical.

Nurse practitioner Joshua Smith has worked at Russell Medical for 15 years and is now the main provider at the wound care center. He just started seeing patients last week and will be assisted by Dr. Brett Pritchett who will see patients on Mondays.

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Lizi Arbogast / TPI Nurse practicitioner Joshua Smith is the new provider at the Wound Care and Hyperbaric Medicine Center at Russell Medical in Alexander City.

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