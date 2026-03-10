Things have been going pretty well for the Horseshoe Bend baseball team as of late. After scoring over 20 runs against Woodland and a redeeming win over Reeltown, the Generals piled on another two wins to extend their winning streak to four straight, and overall record to 7-2.

The Generals saw the Bobcats for the second time this season, yielding much of the same result in a high scoring affair yet again. Although not as many fireworks, Horseshoe Bend walked away with a 10-2 win over Woodland through seven innings.

