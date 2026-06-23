It is with profound sadness that we announce the peaceful passing of JoAnn C. Speaks, a beloved mother, grandmother, and cherished friend, on Saturday, June 14, 2026. Born in New York on November 11, 1944, JoAnn lived a life marked by love, devotion, and an unwavering commitment to her family. She was 81 years old.

JoAnn was the cherished daughter of the late Peter and Marion Calabro, whose loving guidance shaped her into the nurturing and selfless woman she became. JoAnn's life was a beautiful testament to the deep bonds of family and the enduring power of love. She was predeceased by her parents and her beloved son, Stephen L. Speaks, whose memories she carried in her heart.

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