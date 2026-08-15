Leah Marjorie Neal Tucker, age 98, passed away on August 9, 2026 in Tuscaloosa, Alabama.

Mrs. Tucker was preceded in death by her husband, Major General James Tucker, Jr, MD; her parents, Levi and Bernice Neal; her sister, Anita Arnold; her son, John Neal Tucker, Sr, MD; and her grandson, Ned Brou, III.

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