A two-vehicle crash that occurred at approximately 9:39 p.m. Wednesday, Aug. 12, has claimed the life of an Elmore man. 

According to an Alabama Law Enforcement Agency release, George Jones Jr., 58, was fatally injured when the 2005 Lincoln Luxury LS sedan he was driving was struck in the rear by the 2021 Honda Insight driven by Shane L. Beld Jr., 20, of New Brockton. 

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