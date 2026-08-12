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Cliff Williams / TPI The Rico family of Brianna, Mayson and Tony share a moment with Iris in their Wetumpka home last week.

Five months ago, the Rico family was looking forward to August.

Their 5-year-old son Mayson was going to start kindergarten at Wetumpka Elementary. And Tony and Brianna were expecting baby Iris in August as well. The future was bright. The Rico family was looking at ways it might celebrate family over the summer and in the first part of the school year. Maybe a swim party. Maybe sprinklers. Maybe hotdogs and hamburgers.

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Cliff Williams / TPI Mayson Rico, 5, holds his baby sister Iris. Mayson started kindergarten this week at Wetumpka Elementary School.
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Cliff Williams / TPI Tony Rico holds his three week old daughter Iris last week. Iris was born with Trisomy 18 which has no medical treatment options and results in death between hours and a year from birth.

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