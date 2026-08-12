Five months ago, the Rico family was looking forward to August.
Their 5-year-old son Mayson was going to start kindergarten at Wetumpka Elementary. And Tony and Brianna were expecting baby Iris in August as well. The future was bright. The Rico family was looking at ways it might celebrate family over the summer and in the first part of the school year. Maybe a swim party. Maybe sprinklers. Maybe hotdogs and hamburgers.
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