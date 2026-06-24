Obituary (paid) Reports a death; provided by mortuary, friends or family. Minister James Thomas Cullins, Jr. Jun 24, 2026 9 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save 1930 - 2026 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmk^Am kAmkDA2?muF?6C2= $6CG:46 7@C |:?:DE6C y2>6D %9@>2D rF==:?D[ yC][ he[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H:== 36 (65?6D52J[ yF?6 ac[ a_ae 2E bi__ A> 2E E96 p=6I2?56C r:EJ r9FC49 @7 r9C:DE] sC] s@? z6==J[ #6G] #@5 $:886CD[ 2?5 |:?:DE6C r9C:D %:5H6== H:== @77:4:2E6] %96 72>:=J H:== C646:G6 7C:6?5D @? (65?6D52J[ yF?6 ac[ a_ae 7C@> `i__ A> E@ bi__ A> 2E E96 p=6I2?56C r:EJ r9FC49 @7 r9C:DE]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|:?:DE6C rF==:?D A2DD65 2H2J @? $2EFC52J[ yF?6 a_[ a_ae 2E q:== }:49@=D $E2E6 '6E6C2?D w@>6] w6 H2D 3@C? @? u63CF2CJ ae[ `hb_ :? $J=242F82[ p=232>2 E@ y2>6D %9@>2D rF==:?D[ $C] 2?5 w2EE:6 y@?6D rF==:?D] y2>6D AC@F5=J D6CG65 9:D 4@F?ECJ :? E96 &?:E65 $E2E6D pC>J 5FC:?8 (@C=5 (2C xx]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mp7E6C 4@>:?8 9@>6 96 C646:G65 9:D pDD@4:2E6D s68C66 :? q:3=:42= $EF5:6D 7C@> uC665 w2C56>2? r@==686 2?5 9:D |2DE6CD s68C66 :? q:3=:42= $EF5:6D 7C@> $@FE96C? r9C:DE:2? &?:G6CD:EJ] w6 H@C<65 2D 2 7F==\E:>6 @C A2CE\E:>6 >:?:DE6C 7@C E96 =2DE fd J62CD[ H:E9 ag @7 E96> 36:?8 2E %96 p=6I2?56C r:EJ r9FC49 @7 r9C:DE] (9:=6 >:?:DE6C:?8 E96C6 96 2=D@ 7F=7:==65 EH@ J62CD @7 >:DD:@?2CJ H@C< :? uC2?<7FCE[ v6C>2?J[ 368:??:?8 :? `hfa] w6 2=D@ D6CG65 2D >:?:DE6C E@ q6E92?J r9FC49 7@C `a J62CD]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?my2>6D H2D :?DECF>6?E2= :? E96 A=2??:?8 2?5 4@?DECF4E:@? @7 E9C66 3F:=5:?8D @? %2==2A@@D2 $EC66Ej %96 p=6I2?56C r:EJ r9FC49 @7 r9C:DE[ E96 25;246?E 49:=5C6?VD 9@>6[ 2?5 E96 w:==2366 %@H6CD 4@>A=6I]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mw6 H2D 6=64E65 E@ E96 $E2E6 {68:D=2EFC6 :? `hgh 2?5 D6CG65 7@C 7@FC J62CD 2D E96 $E2E6 #6AC6D6?E2E:G6 7C@> %2==2A@@D2 r@F?EJ]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?my2>6D AC@F5=J D6CG65 2D >:?:DE6C 7@C E96 q:== }:49@=D $E2E6 '6E6C2?D w@>6 7@C `d J62CD] %96C6 H2D 2=H2JD 2 DA64:2= A=246 :? 9:D 962CE 7@C G6E6C2?D 2?5 G@=F?E66CD]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mw6 H2D 2 AC@F5 D96A2C5 @7 v@5 7@C 2== 56?@>:?2E:@?D] w6 2=H2JD D2:5 Q|J AC2J6C 2?5 4@>>:E>6?E E@ v@5 :Di E@ AC6249 7@C E96 C6DE @7 >J =:76]Qk^DA2?mk^AmkAmkDA2?mw6 :D DFCG:G65 3J 9:D H:76[ $2?5C2 z2J rF==:?D @7 p=6I2?56C r:EJj DE6A\D:DE6CD[ #2496= q2<6C @7 z6==JE@?[ !@==J #2:?H2E6C @7 }6H?2?[ vp[ y@J46 !2C5@ @7 p=6I2?56C r:EJ[ 2?5 {:?52 W(2J?6X #2:=6J @7 p=6I2?56C r:EJ]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mw6 H2D AC646565 :? 562E9 3J 9:D A2C6?EDj D:DE6CD[ v=25JD $A2E6D 2?5 s@G:6 (2==2Cj 3C@E96CD[ (2==246 rF==:?D 2?5 r=2F56 rF==:?D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 72>:=J C6BF6DED ?@ 7=@H6CD] s@?2E:@?D >2J 36 >256 :? 9:D >6>@CJ E@ r9:=5C6?VD w2C3@C 2Ek^DA2?m k2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^HHH]49:=5C6?D92C3@C]4@>QmkDA2?mHHH]49:=5C6?D92C3@C]4@>k^DA2?mk^2mkDA2?m]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|6>@C:6D 2?5 4@?5@=6?46D >2J 36 D92C65 2Ek^DA2?m k2 E2C86ElQ03=2?<Q 9C67lQ9EEAi^^HHH]C25?6J7F?6C2=9@>6]4@>QmkDA2?mHHH]C25?6J7F?6C2=9@>6]4@>k^DA2?mk^2mkDA2?m]k^DA2?mk^AmkAmk^AmkAmk^AmkAmkDA2?mk6>m#25?6J uF?6C2= w@>6 :D 9@?@C65 E@ D6CG6 E96 72>:=J @7 y2>6D %9@>2D rF==:?D[ yC]k^6>mk^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Submit An Obituary Funeral homes often submit obituaries as a service to the families they are assisting. However, we will be happy to accept obituaries from family members pending proper verification of the death. Submit Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Alex City police investigating shooting on J Street Alex City father charged with murder of 4-month-old Elmore County Schools investigating new hire following arrest Crash claims the life of Camp Hill man Alex City woman arrested after allegedly introducing drugs at jail Local Weather Currently in Alexander City 75° Cloudy84° / 62° 11 PM 74° 12 AM 72° 1 AM 72° 2 AM 70° 3 AM 70° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.