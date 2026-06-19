Cliff Williams / TPI Andrew Belk took time to greet everyone who came to the community meeting last week to hear from the new Wetumpka High School band director.
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Cliff Williams / TPI Andrew Belk took time to greet everyone who came to the community meeting last week to hear from the new Wetumpka High School band director.

Just a day after being announced as the new Wetumpka High School Pride of the Tribe band director, Andrew Belk was off and running.

Even before he met parents and students, Belk was inventorying instruments and what he thought the needs of the band were. But he paused to speak with students and parents.