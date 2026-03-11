Funeral Service for Mrs. Anita "Dilly" Wade, 94, will be Friday, March 13, 2026 at 2:00 pm at Flint Hill Methodist Church. Rev. Lewis Archer will officiate. Burial will follow in the adjoining cemetery. The family will receive friends on Friday, March 13, 2026 from 12:00 pm to 1:30 pm at Flint Hill Methodist Church.

Anita “Dilly” Wade of Jackson’s Gap, AL passed away peacefully on March 6, 2026, in New Orleans, Louisiana.

