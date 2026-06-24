Obituary (paid) Reports a death; provided by mortuary, friends or family. Mrs. Marlene Baker Bailey Jun 24, 2026 8 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save 1935 - 2026 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmk^Am kAmkDA2?mvC2G6D:56 D6CG:46 7@C |CD] |2C=6?6 q2<6C q2:=6J[ h_[ @7 p=6I2?56C r:EJ[ H:== 36 %F6D52J[ yF?6 ab[ a_ae 2E ai__ A> 2E E96 |E] +:@? q2AE:DE r9FC49 r6>6E6CJ] |C] $4@EE y@C52? H:== @77:4:2E6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|CD] q2:=6J A2DD65 2H2J @? %F6D52J[ yF?6 `e[ a_ae 2E s256G:==6 w62=E942C6] $96 H2D 3@C? @? ~4E@36C b`[ `hbd :? rFDD6E2[ p{ E@ '6DE@? q2<6C 2?5 |2J>6 |26 |4(9@CE6C q2<6C sC28@]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx? 96C 62C=J J62CD[ |2C=6?6 2EE6?565 8C256 D49@@= :? $E] !6E6CD3FC8[ u{[ =2E6C 2EE6?5:?8 ~A6=:<2 w:89 $49@@= 2?5 p=6I2?56C r:EJ r@>>F?:EJ r@==686] p7E6C 2? 6IE6?565 42C66C H:E9 #FDD6== r@CA@C2E:@?[ D96 C6E:C65 :? `hha 2D 2? 6I64FE:G6 2DD:DE2?E] p7E6C C6E:C6>6?E[ D96 >2?2865 E96 @77:46 7@C #:A\xE $A@CED 2?5 $4C66? !C:?E:?8[ 2==@H:?8 D@>6 6IEC2 E:>6 E@ 42C6 7@C 96C 8C2?549:=5C6?] $96 H2D 2 H@>2? @7 72:E9 2?5 925 D6CG65 2D $F?52J $49@@= %62496C 2?5 v:C=D :? p4E:@? WvpX =6256C 2E r2=G2CJ w6:89ED q2AE:DE r9FC49] $96 H2D >@DE C646?E=J 2 >6>36C @7 E96 u:CDE !C6D3JE6C:2? r9FC49 :? p=6I2?56C r:EJ[ H96C6 D96 =@G65 D:?8:?8 H:E9 E96 49@:C] $96 H@C<65 2E E96 G@E:?8 A@==D 7@C >2?J J62CD 2?5 G@=F?E66C65 2E E96 #65 rC@DD 2?5 E96 %2==2A@@D2 r9C:DE:2? rC:D:D r6?E6C] |2C=6?6 H2D 2=D@ 2 492CE6C >6>36C @7 E96 q6?;2>:? #FDD6== w:89 $49@@= q2?5 q@@DE6CD[ C2:D:?8 7F?5D :? DFAA@CE @7 E96 q#w$ q2?5 !C@8C2>[ 2D H6== 2D DFAA@CE:?8 2?5 4966C:?8 @? E96 (:=542ED 2D 2 AC@F5 A2C6?E 2?5 8C2?5A2C6?E] $96 H2D 2? 244@>A=:D965 82C56?6C[ D62>DEC6DD[ BF:=E6C[ 2?5 2? 2G:5 C6256C H9@ 6DA64:2==J =@G65 2 8@@5 >JDE6CJ ?@G6=] $96 =@G65 DA6?5:?8 E:>6 H:E9 72>:=J[ 6DA64:2==J 96C 8C2?549:=5C6? 2?5 8C62E\8C2?549:=5C6?]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|2C=6?6 H2D AC646565 :? 562E9 3J 96C A2C6?EDj 96C 9FD32?5 @7 ec J62CD[ y2>6D {:?4@=? Q!6E6Q q2:=6Jj D:DE6C q@3C:2 p?? q2<6C v:=<6Dj 2?5 3C@E96CD p=7C65 }:I q2<6C 2?5 y2>6D w2CC@> q2<6C]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|CD] q2:=6J :D DFCG:G65 3J 96C 52F89E6CD[ rJ?E9:2 q2:=6J W|:4926=X @7 ~A6=:<2 2?5 {:?52 v@D=:? W$4@EEX @7 p=6I2?56C r:EJj 96C 8C2?549:=5C6?[ zC:DE@A96C QzC:DQ q2:=6J @7 ~A6=:<2[ p{[ z2E96C:?6 Qz2E:6Q v@D=:? v@C5@? Wy@D9F2X @7 |:==6CDG:==6[ |s[ s2?:6= v@D=:? @7 q:C>:?892>[ p{[ 2?5 |2==@CJ q2:=6J $E6:? W#:4<JX @7 pF3FC?[ p{j 2?5 8C62E\8C2?549:=5C6? q2:=6J s:2?? $E6:? 2?5 #:492C5 “%C:AA” $E6:? xxx]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|2C=6?6 =:G65 2 =:76 C@@E65 :? 72:E9[ 72>:=J[ 2?5 BF:6E 86?6C@D:EJ[ 8:G:?8 96C 962CE 7F==J E@ E96 A6@A=6 2?5 A=246D D96 =@G65] w6C >6>@CJ H:== C6>2:? 2 8:7E E@ E96 9@DE @7 72>:=J >6>36CD 2?5 7C:6?5D =67E 369:?5 7@C J62CD E@ 4@>6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 72>:=J 6IE6?5D 962CE76=E E92?<D E@ E96 ?FCD6D 2?5 DE277 2E s256G:==6 w62=E942C6 2?5 $@FE96C?r2C6 w@DA:46 7@C E96 4@>A2DD:@?2E6 42C6 E96J 82G6 |2C=6?6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx? =:6F @7 7=@H6CD[ >6>@C:2= 4@?EC:3FE:@?D 42? 36 >256 E@ E96 |E] +:@? q2AE:DE r9FC49 r6>6E6CJ uF?5[ edff wHJ eb $@FE9[ p=6I2?56C r:EJ[ p{ bd_`_ @C u:CDE !C6D3JE6C:2? r9FC49[ bf` y6776CD@? $EC66E[ p=6I2?56C r:EJ[ p{ bd_`_]k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Submit An Obituary Funeral homes often submit obituaries as a service to the families they are assisting. However, we will be happy to accept obituaries from family members pending proper verification of the death. Submit Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Alex City police investigating shooting on J Street Alex City father charged with murder of 4-month-old Elmore County Schools investigating new hire following arrest Crash claims the life of Camp Hill man Alex City woman arrested after allegedly introducing drugs at jail Local Weather Currently in Alexander City 75° Cloudy84° / 62° 11 PM 74° 12 AM 72° 1 AM 72° 2 AM 70° 3 AM 70° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.