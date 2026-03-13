March 15. Does it really mean anything extraordinary?
The soothsayer gives a foreboding warning the soon-to-be-ex-Roman emperor Julius Caesar on this day back in 44 B.C.: “beware the ides of March.”
kAm~7 4@FCD6[ 3J E96 E:>6 yF=:FD r26D2C >256 :E E@ E96 r2A:E@=[ 96 H2D DE23365 ab E:>6D] w:D 7:?2= H@C5D H6C6[ “6E EF[ qCFE6n” k^Am
kAmuF== >@@?D[ 3=24< 42ED 2?5 3C@<6? >:CC@CD 2D:56[ E96C6’D D@>6E9:?8 @>:?@FD 23@FE E96 (:==:2> $92<6DA62C6 A=2J y&{x&$ rpt$p#[ 2?5 :E >2J 36 E9:D 72>@FD =:?6 E92E 92D >256 FD 766= D@ F?4@>7@CE23=6 2== E96D6 J62CD]k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ #@>2? 9:DE@CJ[ E96:C 42=6?52C H2D 32D65 2C@F?5 =F?2C A92D6D] %96C6 H6C6 @E96C ?2>6D[ DF49 2D z2=6?5D 2?5 }@?6D]k^Am
kAmx56D[ 9@H6G6C[ C676CC65 E@ E96 7:CDE 7F== >@@? @7 2 8:G6? >@?E9] {:<6 E9:D H66<[ E96D6 FDF2==J 76== D@>6H96C6 5FC:?8 E96 H66< E92E :?4=F56D E96 `bE9[ `cE9[ 2?5 `dE9] !C:@C E@ E96 4@??@E2E:@? 5:D4FDD65 :? E9:D 2CE:4=6[ E96 x56D @7 |2C49 H2D 24EF2==J 2 E:>6 @7 C6;@:4:?8]k^Am
kAm$:?46 E96 E:>6 @7 $92<6DA62C6 d__ J62CD 28@[ 9@H6G6C[ E96 A9C2D6 92D 364@>6 >@C6 2?5 >@C6 D:?:DE6C] x7 2 E6=6G:D:@? D6C:6D 92D 2? 6A:D@56 H:E9 E96D6 H@C5D :? E96 E:E=6[ =@@< @FE]k^Am
kAmq25 E9:?8D 5:5?’E 92AA6? 7@C 2 r9:428@\2C62 C@4< 8C@FA E92E E@@< E96 ?2>6 %96 x56D @7 |2C49 324< :? E96 62C=J `hf_D] {65 3J 8F:E2CD=:?86C 2?5 D@?8HC:E6C y:> !6E6C:<[ E96 x56D @7 |2C49 4C62E65 @?6 @7 E96 >@DE >6>@C23=6 3C2DD\C@4< D@?8D @7 E92E[ @C 2?J[ 6C2i “'69:4=6]” x? 724E[ E@ E9:D 52J[ >2?J >2C49:?8 32?5D 24C@DD E96 4@F?ECJ A6C7@C> E9:D D@?8]k^Am
kAmp? :?E6C6DE:?8 D:56 ?@E6 – !6E6C:< H6?E @? E@ 7@C> 2?@E96C 32?5[ $FCG:G@C[ :? E96 `hg_D] %96J 925 2 R` 9:E H6 DE:== 962C 2== E96 E:>6i “tJ6 @7 E96 %:86C]” !6E6C:<’D ?2>6 >2J 36 F?<?@H? E@ E96 2G6C286 >FD:4 72?[ 3FE 9:D >FD:42= 4@>A@D:E:@?D 2C6 962C5 4@?DE2?E=J 2== @G6C E96 H@C=5] x? E96 42D6 @7 “tJ6 @7 E96 %:86C[” H6 962C :E >F49 >@C6 @7E6? :? %2==2DD66 2?5 pF3FC? E92? :? >@DE A=246D]k^Am
kAm%96 $>:E9D@?:2? x?DE:EFE:@? 92D =:DE65 E96 E@A E6? C62D@?D H9J H6 D9@F=5 36H2C6 E96 x56D @7 |2C49] x? 4@?4=FD:@?[ x DF3>:E E96D6 `_ >6>@C23=6 6G6?ED 7C@> E96 $>:E9D@?:2?[ H:E9 E96:C 4@>>6?ED :?4=F565]k^Am
kAmkDEC@?8m`] pDD2DD:?2E:@? @7 yF=:FD r26D2C[ cc q]r]k^DEC@?8mk^Am
kAmr@?DA:C2E@CD =65 3J |2C4FD yF?:FD qCFEFD DE23 5:4E2E@C\7@C\=:76 yF=:FD r26D2C E@ 562E9 367@C6 E96 #@>2? D6?2E6] r26D2C H2D dd]k^Am
kAmkDEC@?8ma] p C2:5 @? $@FE96C? t?8=2?5[ `be_k^DEC@?8mk^Am
kAmp uC6?49 C2:5:?8 A2CEJ 368:?D 2 cg\9@FC DAC66 @7 C2A6[ A:==286 2?5 >FC56C :? D@FE96C? t?8=2?5] z:?8 t5H2C5 xxx :?E6CCFAED 9:D @H? A:==28:?8 DAC66 :? uC2?46 E@ =2F?49 C6AC:D2=D]k^Am
kAmkDEC@?8mb] $2>@2? 4J4=@?6[ `gghk^DEC@?8mk^Am
kAmp 4J4=@?6 HC64<D D:I H2CD9:AD — E9C66 &]$][ E9C66 v6C>2? — :? E96 92C3@C 2E pA:2[ $2>@2[ =62G:?8 >@C6 E92? a__ D2:=@CD 5625] k^Am
kAmkDEC@?8mc] rK2C }:49@=2D xx 235:42E6D 9:D E9C@?6[ `h`fk^DEC@?8mk^Am
kAmrK2C }:49@=2D xx @7 #FDD:2 D:8?D 9:D 235:42E:@? A2A6CD[ 6?5:?8 2 b_c\J62C\@=5 C@J2= 5J?2DEJ 2?5 FD96C:?8 :? q@=D96G:< CF=6] w6 2?5 9:D 72>:=J 2C6 E2<6? 42AE:G6 2?5[ :? yF=J `h`g[ 6I64FE65 367@C6 2 7:C:?8 DBF25]k^Am
kAmkDEC@?8md] v6C>2?J @44FA:6D rK649@D=@G2<:2[ `hbhk^DEC@?8mk^Am
kAmyFDE D:I >@?E9D 27E6C rK649@D=@G2<:2? =6256CD 46565 E96 $F56E6?=2?5[ }2K: EC@@AD D6:K65 E96 AC@G:?46D @7 q@96>:2 2?5 |@C2G:2[ 67764E:G6=J H:A:?8 rK649@D=@G2<:2 @77 E96 >2A]k^Am
kAmkDEC@?8me] p 5625=J 3=:KK2C5 @? E96 vC62E !=2:?D[ `hc`k^DEC@?8mk^Am
kAmp $2EFC52J\?:89E 3=:KK2C5 DEC:<6D E96 ?@CE96C? vC62E !=2:?D[ =62G:?8 2E =62DE e_ A6@A=6 5625 :? }@CE9 s2<@E2 2?5 |:??6D@E2 2?5 D:I >@C6 :? |2?:E@32 2?5 $2D<2E496H2?] k^Am
kAmkDEC@?8mf] (@C=5 C64@C5 C2:?72==[ `hdak^DEC@?8mk^Am
kAm#2:? 72==D @? E96 x?5:2? ~462? :D=2?5 @7 {2 #éF?:@? — 2?5 <66AD 72==:?8[ 92C5 6?@F89 E@ C68:DE6C E96 H@C=5’D >@DE G@=F>:?@FD ac\9@FC C2:?72==i fb]ea :?496D]k^Am
kAmkDEC@?8mg] rq$ 42?46=D E96 “t5 $F==:G2? $9@H[” `hf`k^DEC@?8mk^Am
kAm(@C5 =62<D E92E rq$\%' :D 42?46=:?8 “%96 t5 $F==:G2? $9@H” 27E6C ab J62CD @? E96 ?6EH@C<[ H9:49 2=D@ 5F>A65 #65 $<6=E@? 2?5 y24<:6 v=62D@? :? E96 AC6465:?8 >@?E9] k^Am
kAmkDEC@?8mh] s:D2AA62C:?8 @K@?6 =2J6C[ `hggk^DEC@?8mk^Am
kAm}p$p C6A@CED E92E E96 @K@?6 =2J6C @G6C E96 }@CE96C? w6>:DA96C6 92D 366? 56A=6E65 E9C66 E:>6D 72DE6C E92? AC65:4E65]k^Am
kAmkDEC@?8m`_] p ?6H 8=@32= 962=E9 D42C6[ a__bk^DEC@?8mk^Am
kAmp7E6C 244F>F=2E:?8 C6A@CED @7 2 >JDE6C:@FD C6DA:C2E@CJ 5:D62D6 277=:4E:?8 A2E:6?ED 2?5 962=E942C6 H@C<6CD :? r9:?2[ ':6E?2>[ w@?8 z@?8[ $:?82A@C6 2?5 r2?252[ E96 (@C=5 w62=E9 ~C82?:K2E:@? :DDF6D 2 96:89E6?65 8=@32= 962=E9 2=6CE] %96 5:D62D6 H:== D@@? 364@>6 72>@FD F?56C E96 24C@?J> $p#$ W7@C $F556? p4FE6 #6DA:C2E@CJ $J?5C@>6X] k^Am