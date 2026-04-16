Everyone knows dogs bring a lot of love.
There is something so comforting about coming home after a long day at work and seeing the joy on your dog’s face, their pitter-pattering feet jumping to see you.
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