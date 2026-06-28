I’ve been in a nostalgic mood lately.

Something about anniversaries, birthdays, new years and all that just makes me think of the past. And someone I’ve had heavy on my heart recently is the late Mitch Sneed.

Lizi Arbogast is the managing editor of Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 434-962-9420 or via email at lizi.arbogast@alexcityoutlook.com.  

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