I’ve been in a nostalgic mood lately.
Something about anniversaries, birthdays, new years and all that just makes me think of the past. And someone I’ve had heavy on my heart recently is the late Mitch Sneed.
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