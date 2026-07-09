Opinion Advocates for ideas and draws conclusions based on the interpretation of facts and data. One day at a time turns into one year at a time Jul 9, 2026 23 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Lizi Arbogast Managing Editor Author email Follow Lizi Arbogast Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save If there’s anything I learned from Alcoholics Anonymous, it’s that you can do just about anything you set your mind to.Of course there are people who struggle with relapse and setbacks; I’m extremely blessed I haven’t ever experienced that. But eventually, for the lucky ones anyway, it sticks. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?mp?5 :E’D 2 D:>A=6 AC6>:D6[ C62==J] %2<6 E9:?8D @?6 52J 2E 2 E:>6[ @?6 DE6A 2E 2 E:>6[ @?6 >@>6?E 2E 2 E:>6] k^DA2?mk^Am kAmkDA2?mt2C=J :? >J D@3C:6EJ[ x 4@F=5 E9:?< @7 E9:?8D @?=J :? ac\9@FC A6C:@5D] tG6CJ 52J H2D 2 D>2== DECF88=6[ 3FE 6G6CJ 52J[ x >256 :E E9C@F89 2?5 6G6CJ 52J D66>65 2 =:EE=6 62D:6C]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m}@H 92G:?8 D6G6? J62CD 2?5 D:I >@?E9D @7 D@3C:6EJ F?56C >J 36=E[ x FD6 E96D6 AC:?4:A=6D :? >J 6G6CJ52J =:76[ 6DA64:2==J H96? EC2865J DEC:<6D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mt2C=:6C E9:D H66< >2C<65 2 J62C D:?46 >J 6I\9FD32?5 =67E[ 2?5 E96 32EE=6 @7 @G6C4@>:?8 2 5:G@C46 H2D >F49 =:<6 @G6C4@>:?8 2? 2=4@9@= 255:4E:@?] pE 7:CDE[ x 925 E@ E9:?< @7 E9:?8D ;FDE @?6 52J 2E 2 E:>6] %96? @?6 H66<[ E96? @?6 >@?E9] }@H E92E @?6 52J 2E 2 E:>6 92D EFC?65 :?E@ @?6 J62C 2E 2 E:>6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx’> :? 2 >F49 36EE6C A=246 E92? x H2D 2 J62C 28@[ 2?5 :E ;FDE 8@6D E@ D9@H J@F E92E @?46 282:?[ J@F 42? @G6C4@>6 2?JE9:?8 J@F AFE J@FC >:?5 E@] k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m(96? x 7:CDE 8@E 5:G@C465 — @C H2D 6G6? 4@?E6>A=2E:?8 E96 A@DD:3:=:EJ @7 :E — x E9@F89E 23@FE >J =:76 27E6C] |F49 =:<6 H96? BF:EE:?8 2=4@9@=[ x E9@F89E E@ >JD6=7[ “(92E H:== x 5@ H:E9@FE 2 5C:?< E96 C6DE @7 >J =:76n (92E 23@FE @? G242E:@? @C 2E >J H655:?8n (92E 23@FE H96? E9:?8D H6?E E6CC:3=J HC@?8n w@H H@F=5 x 4@A6n” x DFCG:G65 2== E9@D6 >:=6DE@?6D H:E9@FE 2 D:A] x @G6C42>6 E96 562E9 @7 >J =:EE=6 3C@E96C H:E9@FE 2=4@9@=j x @G6C42>6 4@G6C:?8 >2DD D9@@E:?8D 2?5 ?2EFC2= 5:D2DE6CD 2?5 EC2F>2E:4 6IA6C:6?46D H:E9@FE 2 5C:?<j 2?5 x @G6C42>6 >J 5:G@C46 H:E9@FE EFC?:?8 324< E@ >J @=5 H2JD]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m(96? >J 6I\9FD32?5 7:CDE =67E[ x E9@F89E >@DE=J 23@FE 9@H >J 6?E:C6 7FEFC6 H2D C:AA65 @FE 7C@> 36?62E9 >6] “w@H H@F=5 x 4@A6 H:E9@FE E96 72>:=J x 925 4@>6 E@ <?@H 2?5 =@G6n (92E H@F=5 >J 7:?2?46D 36 =:<6 H:E9@FE 2 D64@?5 :?4@>6n w@H H@F=5 x @G6C4@>6 32EE=6D H:E9@FE >J =:76 A2CE?6Cn” k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mqFE E96 ECFE9 :D[ E96 @?=J A6CD@? J@F 42? ECF=J C6=J @? :D J@FCD6=7] %92E’D H92E A6@A=6 2=H2JD D2J[ “{@G6 J@FCD6=7 7:CDE]” xE’D ?@E 23@FE 36:?8 C625J E@ =@G6 D@>6@?6 6=D6 @C 36:?8 @A6? E@ 2 92AAJ C6=2E:@?D9:Aj :E’D 23@FE <?@H:?8 E96 @?=J A6CD@? J@F’C6 ECF=J DEF4< H:E9 J@FC 6?E:C6 =:76 :D J@F] *@F 92G6 E@ ?FCEFC6 E92E C6=2E:@?D9:A H:E9 J@FCD6=7 E@@j 8:G6 J@FCD6=7 8C246 5FC:?8 E96 92C5 E:>6D 2?5 C6>6>36C H96C6 J@F’G6 4@>6 7C@>]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m(6’G6 2== 6IA6C:6?465 EC2865:6D] (96E96C :E 36 562E9[ =@DD[ 5:G@C46[ ?2EFC2= 5:D2DE6C @C D@>6E9:?8 6=D6[ H6 2== 92G6 92C5D9:AD 2?5 H6’G6 2== @G6C4@>6 D@>6E9:?8] xE’D :>A@CE2?E E@ C6>6>36C E92E — 9@H 72C J@F’G6 4@>6 367@C6[ 2?5 9@H 72C J@F’G6 DE:== 8@E E@ 8@]k^DA2?mk^Am Lizi Arbogast is the managing editor of Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 434-962-9420 or via email at lizi.arbogast@alexcityoutlook.com. Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Nominate Your Favorites! Most Popular Local cheer coach arrested on sex abuse charges Bear hit by vehicle in Elmore County, later euthanized Alex City man arrested after search 2 Alex City residents arrested for trafficking drugs 3 arrested for Titus robbery, assault Local Weather Currently in Alexander City 73° Sunny91° / 71° 7 AM 73° 8 AM 76° 9 AM 80° 10 AM 84° 11 AM 86° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.