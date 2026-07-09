If there’s anything I learned from Alcoholics Anonymous, it’s that you can do just about anything you set your mind to.

Of course there are people who struggle with relapse and setbacks; I’m extremely blessed I haven’t ever experienced that. But eventually, for the lucky ones anyway, it sticks.

Lizi Arbogast is the managing editor of Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 434-962-9420 or via email at lizi.arbogast@alexcityoutlook.com.  

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