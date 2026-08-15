As many of you know, I’m what they call a “transplant.”

I wear this title with pride. To me, being a transplant to Alabama is a thing of beauty. When I first arrived in Alabama for my job interview at Tallapoosa Publishers Inc., I never expected I’d find my next home. 

Lizi Arbogast is the managing editor of Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 434-962-9420 or via email at lizi.arbogast@alexcityoutlook.com.  

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