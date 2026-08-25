It’s hard to believe another school year is officially underway and football season started last week. It’s even harder to believe this will be my 17th football season as a reporter.

I’m getting old, to be sure.

Lizi Arbogast is the managing editor of Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 434-962-9420 or via email at lizi.arbogast@alexcityoutlook.com.  

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