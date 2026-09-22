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Image source: https://www.pexels.com/photo/industrial-textile-worker-in-blue-uniform-documenting-production-31212947/

Picture a production line freezing at 2 a.m. because a server died and nobody noticed until the morning shift walked in. Every idle minute drains money, ruins materials and drags deadlines backward. This is the exact scenario that managed IT services were built to stop, and grasping how they work might change how any business treats its technology.

Manufacturers, retailers and financial firms all depend on tangled digital systems that rarely forgive neglect. When those systems break, the whole operation bleeds. So one blunt question deserves an answer. Who guards the machines once the humans clock out?

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