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Image source: https://unsplash.com/photos/crowd-inside-baseball-stadium-during-golden-hour-TMVaWMdtPbQ

As the 2026 season approaches its midway point, it has brought about many storylines throughout the league. None have drawn more attention than the race for the home run title among baseball's top hitters.

A number of the game’s premier hitters have established themselves as the clear leaders for the home run title and are continuing to hit big flies as the summer stretches on.

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