As the 2026 season approaches its midway point, it has brought about many storylines throughout the league. None have drawn more attention than the race for the home run title among baseball's top hitters.
A number of the game’s premier hitters have established themselves as the clear leaders for the home run title and are continuing to hit big flies as the summer stretches on.
k9amzJ=6 $49H2C36C xD $6EE:?8 E96 !246 7@C !9:=256=A9:2k^9am
kAmzJ=6 $49H2C36C 92D C6>2:?65 @?6 @7 32D632==’D >@DE 52?86C@FD A@H6C 9:EE6CD E9C@F89@FE E96 a_ae D62D@?] (:E9 ah 9@>6 CF?D 6?E6C:?8 E96 >:55=6 @7 E96 D4965F=6[ E96 !9:=256=A9:2 !9:==:6D D=F886C 4@?E:?F6D E@ 56=:G6C E96 A@H6C AC@5F4E:@? E92E 92D 567:?65 >F49 @7 9:D 42C66C]k^Am
kAmw:D 2AAC@249 :D D:>A=6 3FE 67764E:G6] $49H2C36C 9F?ED A:E496D 96 42? 5C:G6[ 86?6C2E:?8 92C5 4@?E24E 2?5 82>6\492?8:?8 DH:?8D @? 2 C68F=2C 32D:D] %92E E9C62E 2=@?6 <66AD @AA@D:?8 A:E496CD @? 6586]k^Am
kAmpD 2EE6?E:@? 2C@F?5 E96 9@>6 CF? C246 8C@HD[ >2?J 72?D 2C6 2=D@ 7@==@H:?8 D62D@?\=@?8 A@H6C\9:EE:?8 >2C<6ED E9C@F89 k2 9C67lQ9EEADi^^DA@CED3@@<]72?5F6=]4@>^?2G:82E:@?^>=3nE23l9@>6\CF?DQmu2?sF6= w# AC@ADk^2m] $49H2C36C’D A=246 2>@?8 E96 =628F6 =6256CD 92D <6AE 9:> 7:C>=J :? E96 4@?G6CD2E:@? 7@C E96 a_ae 9@>6 CF? E:E=6]k^Am
k9am*@C52? p=G2C6K r@?E:?F6D E@ !@H6C w@FDE@?’D ~776?D6k^9am
kAm*@C52? p=G2C6K 4@?E:?F6D E@ D9@H E96 H@C=5 H9J 96 :D 4@?D:56C65 @?6 @7 E96 >@DE 52?86C@FD 9:EE6CD :? E96 82>6] w6 25565 E@ 9:D E@E2= @? E96 D62D@? H:E9 9:D adE9 9@>6 CF? @7 a_ae[ 42E2AF=E:?8 9:>D6=7 :?E@ E96 >:I 7@C 9@>6 CF? =6256C @7 E96 J62C]k^Am
kAm%96 4@>3:?2E:@? @7 A@H6C 2?5 5:D4:A=:?6 2E E96 A=2E6 :D 2>@?8 E96 76H E9:?8D :? 32D632== E92E 42? 36 4@?D:56C65 6=:E6 2?5 p=G2C6K :D ;FDE 2D A@E6?E 2D 6G6C]k^Am
kAm%96 pDEC@D’ D=F886C 42? 9:E 2 9@>6 CF? E@ G:CEF2==J 2?J A2CE @7 E96 32==A2C<[ >2<:?8 9:> 2 5:77:4F=E >2E49FA 7@C @AA@D:?8 A:E496CD] w:D 23:=:EJ E@ AC@5F46 :? 3@E9 9:EE6C\7C:6?5=J 2?5 A:E496C\7C:6?5=J 6?G:C@?>6?ED @?=J 255D E@ 9:D 2CD6?2=]k^Am
kAmp4C@DD 32D632==[ A@H6C AC@5F4E:@? C6>2:?D @?6 @7 E96 62D:6DE H2JD 7@C 9:EE6CD E@ 5C2H 2EE6?E:@?[ 7C@> |{q 9@>6 CF? C246D E@ =@42= A=2J6CD k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EA:>65:28C@FA]@C8^DA@CED^4F=A6AA6C\?2>65\2DH2\9:EE6C\@7\E96\J62C^2CE:4=60a`45`_hh\4723\c66g\2`bc\_7e7_g5bf72b]9E>=Qm62C?:?8 C64@8?:E:@? 7@C DE2?5@FE @776?D:G6 D62D@?Dk^2m]k^Am
k9amqJC@? qFIE@? xD s6=:G6C:?8 2 qC62<@FE !@H6C !6C7@C>2?46k^9am
kAm|:??6D@E2 %H:?D @FE7:6=56C qJC@? qFIE@? 92D 366? @?6 @7 E96 3C62<@FE DE@C:6D @7 E96 a_ae D62D@?] w:D ac 9@>6 CF?D[ 4@>3:?65 H:E9 9:D EC256>2C< DA665 2?5 6=:E6 5676?D6[ 92G6 >256 9:> @?6 @7 E96 J62CVD >@DE :>AC6DD:G6 2==\2C@F?5 A=2J6CD 2?5 A=2465 9:> 7:C>=J :? E96 9@>6 CF? 56C3J 4@?G6CD2E:@?]k^Am
kAmqFIE@?VD G2=F6 6IE6?5D 72C 36J@?5 9:D 9@>6 CF? E@E2=] w:D DA665 C6>2:?D 2 >2;@C H62A@?[ 2==@H:?8 9:> E@ AC6DDFC6 @AA@D:?8 5676?D6D @? E96 32D6A2E9D 2?5 4C62E6 D4@C:?8 @AA@CEF?:E:6D :? 2 G2C:6EJ @7 H2JD E9C@F89@FE E96 D62D@?]k^Am
kAmw6 2=D@ 4@?E:?F6D E@ >2<6 2? :>A24E 5676?D:G6=J] qFIE@?VD C2?86 :? E96 @FE7:6=5 :D 2>@?8 E96 36DE :? 32D632==[ 8:G:?8 E96 %H:?D 2 A=2J6C 42A23=6 @7 :?7=F6?4:?8 82>6D 3@E9 2E E96 A=2E6 2?5 :? E96 7:6=5 @? 2? 2=>@DE ?:89E=J 32D:D]k^Am
k9am|2EE ~=D@? #6>2:?D 2 z6J %9C62E :? pE=2?E2’D {:?6FAk^9am
kAmp?@E96C G6CJ DEC@?8 A@H6C\9:EE:?8 D62D@? 7C@> |2EE ~=D@?] u@C a_ae[ E96 pE=2?E2 qC2G6D’ 7:CDE 32D6>2? 9:E a_ 9@>6 CF?D E@ 36 C:89E :? E96 E9:4< @7 2 G6CJ 4C@H565 }2E:@?2= {628F6 7:6=5]k^Am
kAmx? 255:E:@? E@ 9:D 9@>6 CF?D[ ~=D@? 4@?D:DE6?E=J AC@5F46D 6IEC2\32D6 9:ED 2?5 C6>2:?D @?6 @7 E96 =628F6VD >@DE AC@5F4E:G6 9:EE6CD[ 2D C67=64E65 :? k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]72?5F6=]4@>^C6D62C49^>=3Qm|{q A=2J6C DE2ED 2?5 2?2=JD:Dk^2m] w6 :D 2=D@ E@F89 7@C @AA@D:?8 A:E496CD E@ 7246 :? 9:89\DE2<6D D:EF2E:@?D]k^Am
kAm%9:D A@H6C7F= =67E\92?565 9:EE6C 42? C6=J @? 9:D 2AAC@249 2E E96 A=2E6] w6 :D ?@E 2 9:EE6C H9@ EJA:42==J EC:6D E@ 9:E 7@C A@H6C 3J 9:EE:?8 7@C 2 9:89 2G6C286 3J 492D:?8 @FED:56 A:E496D :? E96 DEC:<6 K@?6] w6 :D >@C6 @7 2 5:D4:A=:?65 9:EE6C H9@ H@C<D :?E@ 4@F?ED E92E 7@C46 E96 A:E496C E@ >2<6 2 >:DE2<6] w6 E96? 42A:E2=:K6D @? E9@D6 >:DE2<6D E@ 9:E 7@C A@H6C]k^Am
k9amtG6CJ $H:?8 |2EE6CD 2D E96 #246 x?E6?D:7:6Dk^9am
kAm%96 a_ae 9@>6 CF? C246 4@?E:?F6D E@ AC@G:56 32D632== 72?D H:E9 4@>A6==:?8 5C2>2 2?5 6=:E6 A6C7@C>2?46D]k^Am
kAmzJ=6 $49H2C36C[ *@C52? p=G2C6K[ qJC@? qFIE@?[ 2?5 |2EE ~=D@? 92G6 2== 6DE23=:D965 E96>D6=G6D 2D >2;@C 4@?E6?56CD E9C@F89 4@?D:DE6?E A@H6C AC@5F4E:@?]k^Am
kAm(:E9 >@?E9D DE:== C6>2:?:?8 :? E96 D62D@?[ 6G6CJ A=2E6 2AA62C2?46 42CC:6D 25565 D:8?:7:42?46] x7 4FCC6?E EC6?5D 4@?E:?F6[ 72?D 42? 6IA64E 2? 6I4:E:?8 7:?:D9 2D E96D6 DE2?5@FE 9:EE6CD 32EE=6 7@C @?6 @7 |{q’D >@DE AC6DE:8:@FD :?5:G:5F2= 249:6G6>6?ED]k^Am
kAmr@?E6?E C67=64ED :?7@C>2E:@? 2G2:=23=6 2D @7 a_ae^_e^`gj DF3;64E E@ 492?86]k^Am
kAm k6>m%9:D 4@?E6?E :D A2:5 7@C 3J E96 DA@?D@C 2?5 :D AC@G:565 7@C :?7@C>2E:@?2= AFCA@D6D @?=J] %96 G:6HD 6IAC6DD65 2C6 E9@D6 @7 E96 DA@?D@C 2?5 5@ ?@E ?646DD2C:=J C67=64E E96 G:6HD @7 E9:D AF3=:42E:@?[ :ED DE277[ @C :ED 277:=:2E6D] k^6>mk^Am
kAmk6>mv2>3=6 #6DA@?D:3=J] *@F >FDE 36 a` J62CD @=5 @C @=56C E@ 82>3=6] x7 J@F @C D@>6@?6 J@F <?@H 92D 2 AC@3=6> H:E9 82>3=:?8 96=A :D 2G2:=23=6 2E `\g__\vp|q{t#]k^6>mk^Am