Most people do not spend much time thinking about online loans until an unexpected expense forces the issue. A vehicle breaks down a few days before payday. A medical bill arrives that cannot be postponed. Suddenly the budget looks very different than it did the week before.
In these situations like these, quick access to money can feel more important than anything else. That reaction is understandable. At the same time, financial emergencies have a way of pushing important details into the background.
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