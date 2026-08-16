Dear Elmore County, my time has come. This is my final week with TPI as the Elmore County sports reporter. I will be heading back to my home state of Texas to continue to pursue sports writing. 

When I arrived in Wetumpka a year ago, I was a fresh-faced 22-year-old. Wet behind the ears, eager, naive and painfully idealistic. I was fresh out of school, starting my first full-time job, living in a new state on my own, taking my first bite of true responsibility and independence. 

Ana Sofia Meyer is a sports reporter for The Wetumpka Herald and The Tallassee Tribune. 

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