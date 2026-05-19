FIRST TEAM

Reagan Christensen, Wetumpka senior

052026 girls soccer all-stars ECHS.jpg
Buy Now

File / TPI A centerpiece for the Panthers all season, Kristina Elmore racked up 25 goals for ECHS at the center midfield position. Elmore, with her powerful kick and crafty footwork, added nine assists to her 25 goals.
032526 holtville girls soccer.jpg
Buy Now

Hailey Phelps Holtville Soccer
052026 girls soccer all-stars SEHS.jpg
Buy Now

Ana Sofia Meyer / TPI Stanhope Elmore's senior leader on defense all season, Peterson became an asset at any position on the field she was placed in. She scored eight goals on the season and assisted seven more, marking her role as an all-around utility player for the Mustangs.
041526 ECHS girls soccer 13.jpg
Buy Now

Cadi Crews
041526 ECHS girls soccer 12.jpg
Buy Now

Alaina Florez
041526 ECHS girls soccer 08.jpg
Buy Now

Delaney Hines
052026 girls soccer all-stars TALL.jpg
Buy Now

File / TPI With her talent for crafty moves on the ball, Alvarez is a playmaker of playmakers. A Faulkner University commit, Alvarez found the back of the net 27 times over the course of her senior season.

Tags

Recommended for you