There’s a lot more to coaching than just standing on the sidelines, yelling instructions to players, making substitutions and running practice. That part — that’s the easy stuff. 

Being a coach is taking on the mentorship of a group of young people, getting them to trust you and following through on those promises. It’s making sure everyone has a physical at the start of the year, coordinating the season’s schedule and all of the logistics. 

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Submitted / TPI Wetumpka boys soccer coach Stephen Horn celebrates with his team after a win. Horn led the Indians to their first second round playoff appearance since he took over the program in 2021.
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Submitted / TPI Wetumpka boys soccer coach Stephen Horn (far left) poses with his squad after a win. The Indians won 13 games over the course of the season, going on a 10-game unbeaten streak.

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