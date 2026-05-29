There’s a lot more to coaching than just standing on the sidelines, yelling instructions to players, making substitutions and running practice. That part — that’s the easy stuff.
Being a coach is taking on the mentorship of a group of young people, getting them to trust you and following through on those promises. It’s making sure everyone has a physical at the start of the year, coordinating the season’s schedule and all of the logistics.
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