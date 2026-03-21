The Edgewood Wildcats are blazing a trail through AISA Class A baseball, and they’re on track to compete for a state title, bringing it back to Elmore for the first time since 2016.
On Tuesday night, the Wildcats hosted Hooper Academy for a double-header, the second and third games of a three game series that began at Hooper on Monday.
kAmp44@C5:?8 E@ t586H@@5 4@249 yFDE:? r92?5=6C[ E96 (:=542ED 2==@H65 4@>A=246?4J E@ D6E :? 27E6C E96:C 5@>:?2?E d\_ DE2CE E@ E96 D62D@?] k^Am
kAm“(6 E@@< 2 E@F89 =@DD =2DE uC:52J E@ |24@? t2DE[” r92?5=6C D2:5] “(6 H6C6 FA 3J D6G6?[ 3@EE@> @7 E96 D:IE9 :??:?8[ EH@ @FED] %96J D4@C65 ?:?6 CF?D H:E9 EH@ @FED[ H:E9 2 4@FA=6 6CC@CD :?G@=G65] x E9@F89E E92E 9F>3=65 FD 2 =:EE=6 3:E] (6 H6?E E@ w@@A6C 7@C 82>6 @?6 @7 E96 D6C:6D J6DE6C52J 2?5 E@@< 2 =@DD] (6 925 `_ DEC:<6@FED[ 7@FC 6CC@CD] s:5?’E 9:E E96 32== H6==] x ;FDE 492==6?865 E96 <:5D E@ 7:8FC6 @FE H92E’D 8@:?8 @?]”k^Am
kAm%92E d\` =@DD E@ w@@A6C C6:8?:E65 E96 7:C6 :? E96 (:=542ED[ A2G:?8 E96 H2J 7@C t586H@@5 E@ 4@>6324< @? %F6D52J 2?5 362E E96 r@=ED EH@ >@C6 E:>6D E@ E2<6 E96 D6C:6D] %96 (:=542ED 6?24E65 E96 CF? CF=6 @? w@@A6C :? E96 7:CDE 82>6[ H:??:?8 `d\d :? 7:G6 :??:?8D] %96 r2ED A:4<65 FA `` 9:ED 2?5 `` #qxD[ H2=<:?8 2 E@E2= @7 7@FC E:>6D 2?5 DEC:<:?8 @FE 7@FC E:>6D 2D H6==] k^Am
kAmp=6I w2>3J =65 E96 @776?D:G6 677@CE H:E9 2 b\7@C\c @FE:?8] !:6CD@? "F2E6D A:E4965 E96 7:CDE 7@FC :??:?8D[ DEC:<:?8 @FE 7:G6 32EE6CD[ H2=<:?8 7@FC 2?5 2==@H:?8 EH@ CF?D] k^Am
kAm%96 ?6H 7:C6 E92E r92?5=6C 2?5 t586H@@5’D 4@249:?8 DE277 92G6 D66? :? E96 E62> :D 5F6 :? =2C86 A2CE E@ E96 E62>’D @H? =6256CD9:A 2?5 244@F?E23:=:EJ] k^Am
kAm“xE’D ?@E @?=J 23@FE @FC =6256CD 9@=5:?8 E96 E62> 244@F?E23=6[ 3FE 2=D@ 9@=5:?8 E96>D6=G6D 244@F?E23=6[” r92?5=6C D2:5] “~FC =6256CD 92G6 366? 2 A2CE @7 E9:D AC@8C2> 7@C J62CD] %96J’G6 5@?6 2? 6IEC6>6=J 8@@5 ;@3] *6DE6C52J[ H96? H6 8@E 324< E@ E96 D49@@= W27E6C E96 w@@A6C 82>6X[ x E@=5 E96 D6?:@CD[ ‘w6J[ E9:D :D J@FC E62>] %9:D :D J@FC J62C] (92E 2C6 J@F 8@??2 5@ 23@FE :En’”k^Am
More from this section
kAmp7E6C E92E 492==6?86[ E96 D6?:@CD E@@< E96 E62> 2D:56 2?5 925 2 A=2J6C\E@\A=2J6C[ E62>\@?=J >66E:?8 2?5 H@C<65 @FE E96 AC@3=6>] k^Am
kAm“%96J E@=5 >6[ ‘w6J 4@249[ H6’C6 8@:?8 E@ 62E qF772=@ (:=5 (:?8D E@ 86E @FC >:?5D 324< C:89E] (6’== D66 J@F E@>@CC@H[’” r92?5=6C D2:5] “p?5 E@52J[ E96 6?6C8J :? E96 5F8@FE[ E96 >:?5D6ED H6C6 5:776C6?E] w2G:?8 E96 D6?:@CD 96C6 E@ 9@=5 E96 E62> 244@F?E23=6[ x >62?[ J@F 42?’E 2D< 7@C 36EE6C =6256CD9:A @? E96 E62> H6 92G6 C:89E ?@H]”k^Am
kAmx? E96 E9:C5 2?5 7:?2= 82>6 282:?DE w@@A6C[ E96 (:=542ED 4=2:>65 E96 D6C:6D H:E9 2 H2=<\@77 H:?[ f\e] k^Am
kAmw@@A6C AFE E96 ;6ED @?[ 9@A:?8 E@ CF? 2H2J H:E9 E96 82>6 62C=J 27E6C E96J 5C@AA65 7:G6 CF?D @? E96 r2ED :? E96 7:CDE :??:?8] t586H@@5 C6DA@?565 H:E9 7:G6 CF?D :? E96 7:CDE EH@ :??:?8D – @?6 :? E96 3@EE@> @7 E96 7:CDE 2?5 7@FC :? E96 D64@?5] %96 82>6 H2D E:65 2E d 2== F?E:= E96 D:IE9 :??:?8 H96? E96 r@=ED AFE FA @?6 >@C6 CF?] t586H@@5 BF:4<=J C6DA@?565 H:E9 2 CF? :? E96 3@EE@> @7 E96 :??:?8[ EJ:?8 :E FA 2E D:I] k^Am
kAmx? E96 D6G6?E9[ E96 (:=542ED H6C6 A@:D65 H:E9 2 7:?2= @AA@CEF?:EJ E@ H2=< @77 E96 D6C:6D @C D6?5 :E :?E@ 6IEC2D]k^Am
kAmy25@? "F2E6D D:?8=65 E@ C:89E 7:6=5 2D E96 7:CDE 32EE6C FA :? E96 :??:?8[ E96? y24<D@? wF5D@? 2==@H65 "F2E6D E@ 25G2?46 E@ E9:C5 H:E9 2 D24 3F?E] r=62?FA 9:EE6C qC@4< (9:EE 42>6 FA E@ 32E 2?5 w@@A6C >256 E96 5:77:4F=E 564:D:@? E@ :?E6?E:@?2==J H2=< (9:EE 2?5 E96? d\9@=6 9:EE6C w2>3J] (:E9 E96 32D6D =@2565[ z256 qC2??6? DE6AA65 FA E@ E96 A=2E6 2?5 E96 4C@H5 96=5 :ED 3C62E9] k^Am
kAmqC2??6? H2D DECF4< 3J w@@A6C’D A:E49[ H2=<:?8 :? 2 CF? E@ 6?5 E96 82>6 :? t586H@@5’D 72G@C]k^Am