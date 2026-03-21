The Edgewood Wildcats are blazing a trail through AISA Class A baseball, and they’re on track to compete for a state title, bringing it back to Elmore for the first time since 2016.

On Tuesday night, the Wildcats hosted Hooper Academy for a double-header, the second and third games of a three game series that began at Hooper on Monday.

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Ana Sofia Meyer / TPI

Edgewood Academy's Landon Smith advances to third base on an error from Hooper Academy.
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Ana Sofia Meyer / TPI Edgewood's Alex Hamby throws strikes against Hooper Academy in a Tuesday night double-header.