The first month of soccer season is now in the rearview and the Elmore County boys soccer team has caught fire. Through seven games, the Panthers are 4-2-1 and beating opponents by 10 goals or more. This is ECHS’ best start since 2020, when the Panthers went 5-2 through the first three to four weeks of the season. 

In 2023, with a team that included a few of the seniors from this year’s team, the Panthers made it all the way to the AHSAA Class 5A Final Four. 

File / TPI ECHS striker Tate McNeeley has led the Panthers to a 4-2-1 start to the season.