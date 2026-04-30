This week, Holtville has two teams still vying for that elusive Blue Map trophy and two open head coach positions. They happen to be the same two teams. 

Athletic director Cory Lee posted the job openings on Facebook for a head baseball coach and a head softball coach, effectively announcing the start of a new era for two of Holtville’s premier athletic programs. 

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File / TPI Holtville High School announced openings in two coaching positions, for the head baseball coach and the head softball coach. The announcement does not impact the coaching staff for this season.