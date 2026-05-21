For the first time since 2019, Holtville’s softball team is going back to the state tournament in Oxford.
Last year, the Bulldogs’ season ended against Beauregard in a heartbreaking loss by just one run. This season, Holtville righted that wrong and defeated the Hornets as it clinched a spot as the first regional qualifier from the Class 5A Central Regional tournament.
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